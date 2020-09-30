Пойманную в Казани кассиршу банка Луизу Хайруллину за хищение 25 миллионов рублей приговорили к 5 годам колонии

Малолетние дети приговоренной женщины находятся под опекой их дедушки. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

В Башкирии в Салаватском городском суде Луизу и Марата Хайруллиных, которых поймали в Казани, признали виновными в организации присвоения и присвоение чужого имущества - 25 миллионов рублей, принадлежавшие банку.

Так, Луизу приговорили к 5 годам колонии общего режима, а ее супруга Марата как организатора преступления к 6 годам колонии. Услышав приговор, женщина разрыдалась. На свободе у нее остались две малолетние дочери. Опеку над ними ,к слову, уже оформил на себя их дедушка - отец Луизы Хайруллиной.

Напомним, "кража века" из банка в башкирском городе Салават произошла в мае 2019 года. Сначала пропала 35-летняя кассирша Луиза со всей своей семьей - мужем и двумя дочерьми. А уже после этого в банке обнаружили и исчезновение 25 миллионов рублей. Правоохранители быстро сложили два и два. Хищение огромной суммы сразу "повесили" на внезапно исчезнувшую кассиршу.

Было установлено, что такая огромная сумма пропала не сразу. Луиза выносила деньги из банка по частям, на протяжении нескольких лет. Так, для чего женщине понадобилась такая огромная сумма? Оказалось, что она отдавала все своему супругу Марату.

Мужчина - азартный игрок, который много задолжал и пытался поправить свое положение чужими финансами. Именно он уговорил Луизу таскать из кассы банка деньги.

Нет, конечно, он обещал все вернуть, надеясь отыграться. Но удача отвернулась от него. Когда стало понятно, что пропажа миллионов вскроется, Хайруллины всей семьей подались в бега.

Исчезнувшую кассиршу Луизу правоохранители искали больше месяца. За ее поимку даже объявили вознаграждение - миллион рублей. Во время поисков пользователи соцсетей подбадривали беглянку, комментируя в интернете: "Украла у банка, молодец!". Были и те, кто строил предположения, где могла прятаться женщина. Вариантов было много - выехала за границу, скрылась в большом городе, где можно затеряться среди толпы, спряталась в сельской местности. Предсказывали и то, что с Луизой уже расправились и искать больше некого.

Но оказалось, что все это время Хайруллина, живая и здоровая, пряталась в Казани. Супругов и их двух дочерей обнаружили в Ново-Савиновском районе города, где они скрывались на съемной квартире на улице Чуйкова. Никто из новых соседей беглой семьи и не предполагал, кто живет рядом с ними и что за информацию об этих людях можно было получить миллион.

Попалась Луиза, можно сказать по глупости, она включила свой сотовый телефон, чтобы проверить наличие социальных выплат на своих детей. После этого вычислить местонахождение женщины для правоохранителей было делом техники.

Луизу задержали и из Казани практически сразу перевезли в Башкирию, где отправили под арест. Ее мужа - Марата Хайруллина оставили на время следствия под домашним арестом, который в итоге превратился в реальны срок лишения свободы.