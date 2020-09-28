«Бильярдист» Ин Бом и пенальтист Шатов: Как «Рубин» обыграл в гостях «Ротор»

Фото: ФК "Рубин".

После красивого по игре, но неудачного по результату матча со «Спартаком», футболистам «Рубина» предстояло отправиться в Волгоград в гости к «Ротору».

Волгоградцы вернулись в Премьер-Лигу спустя 16 лет, но это возвращение триумфальным не назовешь. Пока «Ротор» главный аутсайдер сезона. В активе волгоградцев всего 2 очка. Вдобавок ко всем неудачам «Ротора» добавился еще и коронавирус. Covid-19 выявили у нескольких игроков в клубе и команду закрыли на карантин. Итог – два технических поражения в чемпионате и одно в кубке страны.

«МЫ ТАКИЕ ПОДАРКИ НЕ ПОЛУЧАЕМ»

К матчу с «Рубином» игроки «Ротора» готовились, хотя до последнего не было ясно, состоится ли матч.

- Матч состоится, мы такого рода подарки не получаем. Мы прекрасно помним матч с «Оренбургом» в прошлом году, который был наверно один из самых сложных. Поэтому также готовимся к очень сложной игре, - успокоил болельщиков наставник «Рубина» Леонид Слуцкий перед матчем.

Состав «Ротора» совсем уж проходимым назвать было трудно. Здесь можно было увидеть и бывшего игрока «Рубина» Кверквелию, и аргентинского защитника Мартикарди, и бразильского форварда Фламариона. В общем, «Ротор» был готов биться и даже владел инициативой в дебюте игры. Впрочем, кроме дальнего удара Алейника моментов у команды не было.

КОРЕЙСКАЯ ТОЧНОСТЬ

Постепенно «Рубин», в состав которого вернулись оправившийся от повреждения голкипер Дюпин и пропускавший из-за дисквалификации матч со «Спартаком» Хван Ин Бом, перехватил нити игры и приступил к активным действиям. Итог – гол в концовке первого тайма. Ин Бом получил мяч в штрафной и с бильярдной точностью выполнил навес на Деспотовича. Сербу оставалось просто подставить голову под нужным углом - 1:0.

- До последнего было неясно, будет матч или нет. Это всегда психологически тяжело, это сказалось на нашей игре в первые 20-30 минут, пока мы не наладили то, что хотели. Начали немного нервничать, было много ошибок до первого гола. Думаю, что первый гол решил игру, - рассказал потом Деспотович.

ОБМЕН УДАРАМИ

В дебюте второго тайма стало понятно, что «Рубин» игру не отдаст. На 48 минуте защитник «Ротора» Манучарян получил вторую желтую карточку и покинул поле. Получив численное преимущество, казанцы продолжили натиск на ворота соперника и на 58 минуте счет стал 2:0. Кварацхелия мощно приложился метров с 18 и попал точно в угол.

Впрочем, расслабляться казанцам было рано. Спустя две минуты «Ротор» отыгрался. После подачи в штрафную мяч отрикошетил от защитника «Рубина» точно на ногу Фламариону и бразилец открыл счет своим голам в России - 2:1.

ПОЧЕМУ БИЛ ШАТОВ?

Волгоградцы попытались найти в себе силы идти в атаку, но была заметна усталость. Куда чаще атаковали гости. Одна из атак привела к назначению пенальти. Бить с точки отправился Олег Шатов, что стало неожиданностью даже для Леонида Слуцкого. Шансов голкиперу волгоградцев экс-игрок сборной России не оставил - 3:1.

- Я думаю, что они внутри там решили. Должен был бить Деспотович, но бывают ситуации, если один игрок себя чувствует не очень уверенно, а второй наоборот уверенно, то могут быть изменения. Шатов, во-первых, несколько лет не мог стабильно играть, у него было много травм, не было сейчас предсезонки – он был травмирован. На мой взгляд, он уже важная фигура в нашей команде, но то, что он может играть намного лучше и будет играть намного лучше, в этом нет никаких сомнений, - прокомментировал эпизод Леонид Слуцкий.

«СЦЕНАРИЙ БЫЛ ПРЕДОПРЕДЕЛЕН»

В итоге встреча так и завершилась со счетом 3:1 в пользу «Рубина». Казанцы набрали 14 очков и поднялись в восьмерку. Плотность в турнирной таблице сейчас такая, что в случае победы казанцы могут и в тройку переместиться.

- Мы понимали, что «Ротор» будет больше обороняться, использовать контратаки, потому что команда потеряла большую группу игроков основного состава, поэтому сценарий был предопределен. Естественно нам хотелось бы пораньше открыть счет и при счете 2:0 уже не пропускать. А так все остальное меня удовлетворило, - заявил после матча Леонид Слуцкий.

В следующем туре «Рубин» на своем поле примет грозненский «Ахмат». Игра состоится 4 октября. Начало матча в 16:30.