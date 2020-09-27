Премьеру новой комедии «Бал воров» в Качаловском готовили для показа весной 2020 года. Уже шли репетиции, и вот-вот зрителей пригласят на первый спектакль, как началась пандемия и все театры ушли в режим самоизоляции. Но, оказывается, это только пошло на пользу – за эти дни артисты сумели не только отрепетировать свои роли, но и нашли немало интересных поворотов, которые придали старой комедии изящный шарм.В фойе зрители сравнивали выпуск спектакля с решающим боем, ведь ставить его пришлось практически в боевых условиях коронавирусной инфекции.Атмосферу курортного города для богачей воплотил на сцене бессменный художник-постановщик Александр Патраков. Декорации сразу перенесли зрителей в курортный Виши, где поводят сезон богачи, и в зале словно повеяло морем – такое впечатление навеяли установленные окна-деревья на морской набережной, где в костюмах от Кати Борисовой дефилировали праздные отдыхающие. Беззаботный променад вдруг буквально взорвался – это появились главные герои – леди Хэф (Елена Ряшина) и лорд Эдгар (Марат Голубев). Они привнесли особое очарование в эту компанию.Словно игристое шампанское, цвета золота и богатства, пьянящее, невозмутимое и очаровательно скучающее общество вдруг было вовлечено в интригу, где одну из главных ролей сыграла Леди Хэф. Очаровательная старая леди вдруг решила пошалить. Она решила переиграть трех мошенников, которые прибыли на воды Виши, чтобы подзаработать. И спутала им почти все карты!Словно рыжий коверный в каком-то шапито – «узнала» богатого испанца в полунищем оборванце, и даже его убедила в том, что он – потомок древнего рода; «забыла» выручить из полиции банкира и его сына, и достопочтенные Дюпон-Дюфоры отправились за решетку, пока все светское общество развлекалось на балу воров. Ряшина в роли интригующей аристократки – это скучающая леди, вдруг из ничего создавшая шляпку и скандал.Седовласый лорд Эдгар – еще одна возрастная роль для Марата Голубева, которому, как оказалось, весьма и весьма идут парики почтенных аристократов. Он – само спокойствие и благообразность в этой истории, и только его костюм цвета «шапань» выдает в нем такого же озорного и проказливого обывателя, который имеет возможность безнаказанно вводить в заблуждение общество, поддерживая прихоти своей подруги.Трех незадачливых профессиональных воров – Петерборно (Александр Малинин), Гектора (Алексей Захаров) и Гюстава (Павел Лазарев), банкиров Дюпон-Дюфоров – отца (Илья Скрябин) и сына (Виктор Шестаков), обвела вокруг пальца леди Хэф, но доверяя своим племянницам Жюльетте (Ксения Храмова) и Еве (Славяна Кащеева) настолько, что одна сбежала с заезжем гастролером, а другая разборчиво оттолкнула «испанского» скучного гранда.Жан Ануй писал веселую пьесу о приключениях воришек в высшем обществе, но тогда ему было всего 22 года. Ему не хватало опыта, и назвать эту пьесу законченной никто бы не осмелился. В Казанском театре ее уже ставили, но было это очень давно, и от той поры остались только фотографии и костюмы, так что Илье Славутскому, взявшемуся за новую постановку столетней истории пришлось многое домысливать и примерять на современный лад. Кстати, для режиссера это первый спектакль на большой сцене.Застоявшаяся в период самоизоляции публика придирчиво ожидала премьеры, и разочарованной явно не ушла – нам так не хватало смеха, веселья, фейерверка и праздника, что хорошая, а «Бал воров» именно прекрасная постановка, что может послужить прививкой от коронавируса в отдельно взятой Казани.