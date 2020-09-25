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Это могло бы стоить ребенку жизни: казанские врачи нашли у младенца второй язык

С такой редкой аномалией местные медики столкнулись впервые. Лишний орган удалили
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Аномалию удалось обнаружить лишь при дополнительном обследовании младенца.

Аномалию удалось обнаружить лишь при дополнительном обследовании младенца.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ДРКБ поступила новорожденная девочка. Родители уверяли, что во время срыгивания у ребенка в роту появляется некоторое образование. При этом ни с кормлением, ни с дыханием, ни со сном проблем у младенца не было.

Медики осмотрели пациентку, но во рту у нее ничего необычного не заметили. Лишь во время дополнительного обследования выяснилось, что “нечто” все же скрывалось в носоглотке девочки. В итоге врачи обнаружили там подвижное образование на толстой ножке, исходящее из задней небной душки. Вытянув его, они увидели что это второй язык.

Решено было оперировать ребенка. Лишний орган удалили. С таким татарстанские врачи еще не сталкивались. Благодаря медицинской литературе, они выяснили, что у девочки была редчайшая аномалия - хористия. Если бы второй язык легко смещался в ротовую полость и даже ниже, то ребенок мог погибнуть, сообщает пресс-служба ДРКБ.

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