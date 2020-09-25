“Плачу немаленькие деньги за обучение”: студент КФУ пожаловался на условия проживания в общежитии

Фото: kpfu.ru

У Казанского федерального университета есть несколько общежитий, помимо известной всем Деревни Универсиады. На условия проживания в них нередко жалуются студенты. Вот и сейчас один из учащихся опубликовал “крик о помощи”.

- Здесь очень холодно, грязно и пыльно. Все стены ободраны, это видно по фото. Любое обращение к руководству безрезультатно. Стыдно за такой большой университет, который не может предоставить своим студентам достойное жилье, - заметил он в соцсетях, приложив к своей жалобе фотодоказательства.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

На фотографиях действительно видно о обшарпанные стены, и требующие ремонта двери, и грязные душевые, и отходящие от стены плинтуса в общежитии КФУ на улице Бутлерова.

В вузе отрицать ситуацию с состоянием общежития не стали и объяснили, что в нем продолжается плановый ремонт.

- Здесь с 2015 года произведен ремонт санузлов, кухонь, тамбуров, произведена замена санитарно-технических приборов, освещения, окон. Только за последний год отремонтированы тамбуры с 4 по 9 этаж правого и левого крыла, полностью заменены магистральные трубопроводы холодного и горячего водоснабжения на кухнях, в душевых и санузлах, произведен текущий ремонт кровли, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе КФУ.

Привести в надлежащий вид коридоры должны были прошедшим летом. Однако пандемия коронавируса и, как следствие, закрытие границ с другими странами вынудила более 4 тысяч иностранных студентов остаться в Казани. Работы были перенесены на осень-весну 2020/ 2021.

Также в пресс-службе вуза предоставили другие - более удачные, фотографии общежития.

Фото: пресс-служба КФУ