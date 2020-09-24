Фильм не для всех: в Казани состоялась премьера "Гнезда" с Джудом Лоу в главной роли

Фото: кадр из фильма

В четверг, 24 сентября, в России состоялась премьера фильма “Гнездо” с Джудом Лоу и Кэрри Кун в главных ролях. Однако у казанцев была возможность посмотреть эту картину на сутки раньше в кинотеатре “Киномакс-Тандем”. Среди первых зрителей был и журналист “Комсомольской правды - Казань”. Разберемся по-порядку, почему этот фильм достоин просмотра на большом экране, но все равно не понравится большинству посетителей кинозалов.

“Гнездо” подается как триллер, несмотря на то, что создатели обозвали его драмой. Тревожная музыка, старый английский замок, полумрак и постоянное чувство неминуемой трагедии. А это главный герой - предприниматель Рори - медленно, шаг за шагом убивает свою семью. Не ее членов, а их с супругой Эллисон брак и отношение с детьми. Пусть Рори не профессиональный киллер и даже не знает, к чему ведут его поступки, но от этого он пугает зрителя не меньше.

По сюжету семья О'Хара вынуждена переехать из Америки, где все у них чудесно, в Англию, так как ее глава - Рори - хочет большего. Лондон встречает главного героя старыми приятелями, которым тот хочет доказать, что он им ровня. Лучшие школы для детей, званные ужины, дорогие вещи - все это опустошает семейный бюджет. Однако даже когда средств нет и на проезд, Рори врет знакомым, а главное - себе, что все нормально. Судьба словно испытвает его, выясняя, на что еще он способен, чтобы сохранить свой роскошный имидж. Готов ли мистер О'Хара пренебречь семьей? А лишиться ее?

Фото: кадр из фильма

Талантливый Джуд Лоу исполнил роль труса, лгуна, предателя, но в это же время неплохого человека великолепно. А то, как он заканчивает историю одним своим “Прости” - стоит отдельных аплодисментов. Не хуже и Кэрри Кун, исполнившая роль женщины, которая была готова отправиться за мужем хоть на край света, но при условии взаимного уважения и внимания. Эллисон, возможно, даже помогла бы с деньги Рори, если бы тот не врал. Ведь именно ложь, а не долги и карьеризм едва не стоила им семьи.

Однако казанцы в кинозале смеялись. Смеялись, когда главные герои выясняли отношения. Смеялись, когда их послушная некогда дочь устроила дома вечеринку с едва знакомыми людьми. Смеялись даже тогда, когда Рори со слезами на глазах попросил у родных прощения.

“Это все?” - спросил кто-то из зала во время титров. Оно и понятно - чаще всего люди ходят в кинотеатры за крутыми погонями, драками, страстью, сексом, шутками - чем-то, что способно помочь им расслабиться или напротив - взбодриться. Они ходят в кинотеатры не для того, чтобы выходить от туда с грузом на душе и понимаем, что на экране была реальная жизнь, а не качественные спецэффекты.

Кажется, что “Гнездо” - фильм не для всех. Однако он действительно о важном - об умении признавать свои ошибки и просить прощения, не оправдывая поступков. “Это все?” - вспомнился вопрос из зала. Это все.