Коронавирус, поддержка учителей и врачей и сохранение родного языка: О чем президент Татарстана говорил в послании к Госсовету республики

Фото: пресс-служба президента РТ.

24 сентября президент Татарстана Рустам Минниханов обратился с посланием Госсовету республики. В своем монологе он рассказал о том, чего удалось добиться за последние годы и наметил планы на будущее. «Комсомолка» публикует самые интересные высказывания президента РТ.

- 2020 год был насыщен значимыми датами и общественно-политическими событиями. Республика продолжила стабильное развитие. Татарстан по праву считается одним из лучших мест для жизни. Это предмет нашей гордости и уверенности в завтрашнем дне.

О СТОЛЕТИИ ТАССР

- В Год 100-летия ТАССР следует отметить особую, судьбоносную роль образования республики в истории нашей государственности. Для Татарстана это история развития, наполненная яркими событиями. Безусловно, на этом пути были трудности и потери, взлеты и успех. Нам памятны и большие победы. В юбилейный год реализована насыщенная программа мероприятий, научных, образовательных и издательских проектов по сохранению исторического и духовного наследия. Большой объем работ выполнен по строительству новых и реконструкции существующих объектов социально-культурной и транспортной сферы. Сегодня Татарстан занимает лидирующие позиции в стране по многим социально-экономическим показателям. В основе наших успехов – богатое историко-культурное и духовное наследие, созидательный труд многих поколений татарстанцев.

О КОРОНАВИРУСЕ

Определенные коррективы в нашу жизнь внесла пандемия коронавируса. Мы вместе преодолеваем этот вызов. Экономика, социальная сфера, да и человеческие отношения прошли испытание на прочность. Главный удар приняли на себя медицинские работники. Все силы были мобилизованы на сдерживание стремительного распространения болезни. Своевременно проведена подготовка коечного фонда. Медицинские учреждения были оснащены всем необходимым. Дополнительно к существующему коечному фонду за 100 дней построен и оборудован новый корпус Республиканской инфекционной больницы в Казани, введен в эксплуатацию корпус инфекционной больницы в Набережных Челнах. Совместная работа медиков, сотрудников Роспотребнадзора, а также правоохранительных органов продемонстрировала свою эффективность. Нам удалось купировать риски и предотвратить негативные сценарии развития событий. Были созданы условия для работы ведущих предприятий. Ни на один день не прекращали свою деятельность отрасли сельского хозяйства, строительства, социальной сферы, экстренные службы и службы обеспечения. Принятые меры позволили сохранить коллективы предприятий. Несмотря на трудности, пандемия сплотила наше общество.

О СОХРАНЕНИИ РОДНОГО ЯЗЫКА

Мы должны создавать условия для сохранения и развития языков и культуры представителей всех национальностей, проживающих в республике, – татар, русских, чувашей, удмуртов, мордвы, марийцев и других народов. Придавая большое значение данному вопросу и единению многонационального народа республики, следующий год в Татарстане предлагаю объявить Годом родных языков и народного единства. Одним из значимых событий будущего года станет Всероссийская перепись населения. Поручаю Правительству республики, главам муниципальных образований обеспечить ее организацию на самом высоком уровне с проведением необходимой разъяснительной работы и при широком участии общественности. Результаты переписи населения важны не только для стратегического планирования в экономике, демографии, социальной сфере, но и для каждой нации.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕМОНТЕ ОБЪЕКТОВ СОЦСФЕРЫ

- Наши главные задачи, согласно республиканской Стратегии-2030,остаются неизменными. Это – развитие человеческого капитала и повышение качества жизни. Именно на это должна быть направлена деятельность всех ветвей и уровней власти. Удовлетворенность населения уровнем жизни – главный критерий оценки нашей с вами работы. Для нас стало привычным открытие новых и отремонтированных школ, детсадов, больниц и поликлиник, парков и скверов, спортобъектов, дорог. За 10 лет в порядок приведены более 7,5 тысячи и построено 3200 социально-культурных объектов, обустроено более 400 общественных пространств, капитально отремонтировано более 12 тысяч домов. С каждым годом наши города и населенные пункты преображаются, становятся краше. И мы продолжим эту крупномасштабную работу в рамках республиканских программ и нацпроектов. Только в этом году свои двери распахнут обновленные 49 школ, 117 детских садов, 96 учреждений здравоохранения, 68 объектов культуры, 131 спортивное сооружение и многое другое.

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ

- За последние годы в республике проведена большая работа по модернизации здравоохранения: в первичном звене за 8 лет приведены в порядок все поликлиники, построено более 500 ФАПов, отремонтировано – 1400, полностью обновлен парк машин скорой медицинской помощи, огромные средства направлены на развитие высокотехнологичной медицины. В наших планах – дальнейшее укрепление материально-технической базы первичного звена, строительство инновационного центра для лечения детской онкологии, филиалов Республиканского онкодиспансера в Набережных Челнах и Альметьевске, хирургического корпуса Альметьевской детской городской больницы, а также строительство в Казани офтальмологической больницы и других современных медицинских объектов. По-прежнему актуальным остается вопрос обеспечения кадрами в отрасли. Также важной задачей является цифровизация медицины. Она должна быть направлена, прежде всего, на решение таких вопросов, как оперативное получение различных справок и медицинских заключений. Необходимо сформировать единый цифровой контур государственных и частных медучреждений с созданием электронной медицинской карты. Кроме того, в текущих условиях стоит задача наверстать работу по оказанию отложенных ВМП-процедур, плановой госпитализации. Особое внимание следует уделить диспансеризации населения. Именно глубокая диагностика является эффективным инструментом раннего выявления заболеваний. Для удобства сельских жителей эту работу проводят 4 передвижные поликлиники, которые прикреплены к ведущим медицинским центрам республики. За короткий срок они уже показали свою эффективность: осмотрено более 35 тысяч человек, у 2 тысяч выявлены заболевания. Гражданам оперативно оказана вся необходимая помощь. Несомненно, болезнь лучше предупредить, чем лечить. А лучший способ сохранить здоровье – это беречь его, вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом.

О НАЧАЛЕ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА

- Важнейшим направлением деятельности, определяющим развитие республики, являются образование и наука. Текущий год для педагогов выдался особенно сложным. В онлайн-режиме учились дети и даже сдавали экзамены в вузах. Отмечу, что учителя и преподаватели успешно справились с ситуацией и уверенно приняли этот вызов. Для поддержки наших педагогов по поручению Президента страны Владимира Владимировича Путина с нового учебного года более 23 тысяч классных руководителей наших школ получают выплату в размере 5 тысяч рублей. При этом мы сохранили и региональные меры стимулирования. Кроме того, с 1 сентября мы обеспечиваем бесплатным качественным горячим питанием всех учеников начальных классов. Это 209 тысяч школьников.