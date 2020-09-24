Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 23 сентября 2020 года: заразились еще 120 человека

Большинство инфицированных - жители Ульяновска (7 849) и Димитровграда (1 596). Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 120 случаев заражения коронавирусом. Так, в регионе COVID-19 подхватили уже 14 771 человек, 12 555 из которых на данный момент выздоровели, а 147 - скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Большинство инфицированных - жители Ульяновска (7 849). Остальные из Димитровграда (1 596), Карсунского района (561), Барышского района (483), Инзенского района (449), Ульяновского района (418), Николаевского района (323), Мелекесского района (317), Цильнинского района (312), Чердаклинского района (301), Новомалыклинского района (274), Сенгилеевского района (229), Майнского района (222), Новоспасского района (202), Вешкаймского района (200), Новоульяновска (200), Старомайнского района (198), Тереньгульского района (198), Кузоватовского района (111), Старокулаткинского района (93), Сурского района (81), Павловского района (63), Радищевского района (55) и Базаросызганского района (36).

По последним данным местного Роспотребнадзора, в регионе провели 262 482 тестов на COVID-19, обследовали 246 067 человек. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 3 863 пациента.