В Набережных Челнах задержали двух подозреваемых в массовом дорожном конфликте

Никто из них свою причастность к совершению преступления так и не признал. Фото: Иван ВИСЛОВ

Сотрудникам правоохранительных органов Набережных Челнов удалось вычислить и задержать двух мужчин, которых подозревают в разгроме автомобиля ВАЗ-2114. Все произошло вечером 17 сентября на проспекте Мусы Джалиля возле Дома Культуры "Энергетик". На глазах многочисленных свидетелей легковушке перегородили дорогу другие машины. Вышедшие из них мужчины начали крушить "четырнадцатую" - разбили стекла, повредили двери и капот, прыгая по крыше легковушки.

Когда нападавшие скрылись, водитель вызвал полицию.

По факту погрома возбудили уголовное дело по статье "Умышленное повреждение имущества из хулиганских побуждений". Вот только сразу задержать погромщиков не удалось - они скрылись.

Во время следствия выяснилось, что за пределами Набережных Челнов между водителями двух легковушек произошел дорожный конфликт. После которого один из них - житель татарстанского автограда, отправился в сторону дома, а его оппонент - житель Тукаевского района, начал его преследовать.

При этом последний вызвал себе подмогу. В итоге в погоне приняли участие уже пять машин. По предварительным данным, все преследователи - это жители Тукаевского района.

Пока задержаны двое из участников нападения. Если один из них уже точно был на месте происшествия, то второй отрицает свою причастность к нападению. Своей вины они оба не признают, сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах.