Коронавирус в Марий Эл, последние новости на 22 сентября 2020 года: Без каких-либо клинических проявлений им болеют 15,3% зараженных

В инфекционных стационарах республики находится 115 зараженных коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По последним данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в Марий Эл было выявлен еще 21 зараженный COVID-19. Всего с начала пандемии такой диагноз в регионе ставился 4 653 людям. Из них 4 077 смогли выздороветь, а в 47 случаях болезнь привела к летальному исходу.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

По данным Минздрава Марий Эл, в инфекционных стационарах республики находится 381 пациент, болеющий пневмонией, и 115 человек, у которых был подтвержден коронавирус. При этом 7 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, а 167 нуждаются в кислородной поддержке.

По информации Роспотребнадзора Марий Эл, в связи с подозрением на коронавирус в республике сейчас под меднаблюдением находится 585 человек.

В управлении также подсчитали, что из всех зарегистрированных инфицированных COVID-19 в регионе 61,7% - это женщины, а на мужчин при это приходится 38,3% всех заражений.