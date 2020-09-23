Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 23 сентября 2020 года: заразились еще 123 человека

В регионе провели 262 482 тестов на COVID-19, обследовали 246 067 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 123 случая заражения коронавирусом. Так, в регионе COVID-19 подхватили уже 14 651 человек, 12 462 из которых на данный момент выздоровели, а 147 - скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Большинство инфицированных - жители Ульяновска (7 793). Остальные из Димитровграда (1 574), Карсунского района (561), Барышского района (476), Инзенского района (449), Ульяновского района (417), Николаевского района (323), Цильнинского района (312), Мелекесского района (308), Чердаклинского района (292), Новомалыклинского района (274), Сенгилеевского района (229), Майнского района (218), Вешкаймского района (200), Новоульяновска (200), Старомайнского района (198), Новоспасского района (197), Тереньгульского района (195), Кузоватовского района (111), Старокулаткинского района (90), Сурского района (81), Павловского района (63), Радищевского района (54) и Базаросызганского района (36).

По данным местного Роспотребнадзора, в регионе провели 262 482 тестов на COVID-19, обследовали 246 067 человек. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 3 863 пациента.