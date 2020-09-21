21 сентября в Казани стартовал отопительный сезон 2020/2021

В течение двух недель коммунальщики будут заниматься регулировкой и отладкой теплоснабжения. Фото: Олег ЗОЛОТО

В этот понедельник в Казани официально стартовал отопительный сезон 2020/2021. К слову, батареи досрочно на прошлой неделе заработали уже в более чем 470 объектах образования и здравоохранения – 57% от их общего количества в городе. Подключение соцучреждений идет в постоянном режиме, согласно поступающим заявкам, сообщает комитет ЖКХ Казани.

А с 21 сентября тепло начнут подавать и в жилые дома. В течение двух недель коммунальщики будут заниматься регулировкой и отладкой теплоснабжения. Все это время для горожан будут работать телефоны «горячей линии»: +7(843)590-96-22, 590-96-23.

Также жители смогут подать заявку в систему «Открытая Казань» (номер телефона +7(843)236-41-23) или обратиться в администрации районов города по телефонам:

- Авиастроительный и Ново-Савиновский районы +7(843)520-75-39;

- Вахитовский и Приволжский районы +7(843)264-30-96;

- Кировский и Московский районы +7(843)557-76-10;

- Советский район +7(843)272-01-05, 272-75-70, 272-16-23, 272-00-65;

- Префектура «Старый город» +7(843)221-49-99.