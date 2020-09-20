Чудовищный ляп Медведева и куча неиспользованных моментов: "Рубин" проиграл "Спартаку"

Оборона "Спартака" смогла сдержать Деспотовича и Кварацхелию. Фото: ФК "Рубин".

Приезд "Спартака" в Казань всегда событие. Причем, совершено неважно на каких местах расположились команды. Нынешний поединок подогревался тем, что обе команды шли в группе лидеров. На момент стартового свистка "Спартак" шел пятым, а "Рубин" шестым. Между командами была разница в три очка. Таким образом, в случае победы "Рубин" мог догнать красно-белых, а "Спартак" в случае виктории в столице Татарстана мог догнать "Зенит" и выйти в лидеры турнирной таблицы.

Как и ожидалось на трибунах оказалось куда больше болельщиков "Спартака". Порой было ощущение, что игра проходит не в Казани, а в Москве. Фанаты десятикратных чемпионов России так гнали своих футболистов вперед, что те сподобились на быстрый гол. На 5 минуте чудо-удар удался Ларссону. Форвард москвичей классно закрутил мяч в девятку. Медведев, вновь подменявший травмированного Дюпина, не выручил.

Пропущенный гол несколько ошарашил казанцев и те сели в оборону, у "Спартака" были моменты, но не столь явные. Куда опаснее атаковали казанцы. Неплохой удар удался Макарову, а затем Шатов пробил в касание и мяч после рикошета пролетел чуть рядом со штангой.

Совсем незаметен был Кварацхелия. Да, у него был момент в дебюте, который он не реализовал, но затем его совсем не было видно. Его фамилию можно было вспомнить разве что, когда тот схлопотал желтую карточку на Зобнине.

"Спартак" постепенно отдал инициативу "Рубину" и перешел на контратаки. Это дало свои плоды. Бакаев навесил в штрафную, казалось, что Медведев легко поймает мяч, но тот пролетел мимо и мяч угодил точно в ногу Меркулову, от которой отправился точнехонько в ворота. 0:2 к середине первого тайма.

Концовку первого тайма казанцы провели в атаках. Самым активным был Макаров. Денис бил по воротам при любой возможности, вот только до реально опасных моментов дело не доходило.

Тот же Макаров дважды мог забить в дебюте второго тайма, но оба раза пробил неточно. По факту один Макаров за весь матч создал больше моментов, чем весь "Спартак", вот только не забил ни разу, впрочем, это не помешало ему назвать "Рубин" главным соперником "Зенита" в борьбу за чемпионство.

- С такой игрой, скорее, мы можем больше бороться с "Зенитом", чем "Спартак". Мы их переиграли, просто не повезло. «Рубин» спокойно может в этом сезоне бороться за чемпионство, у нас прекрасная линия атаки, центр поля и линия обороны. Я считаю, мы сильнее "Спартака" и еще это докажем. После автогола не было никакой надломленности, в первом тайме у нас тоже были моменты. Это наша вина, что мы не реализовали, а не "Спартак" хорошая команда. Сегодня у нас сказалось именно невезение, - цитирует Макарова "Спорт-Экспресс".

Макаров действительно раз 10 бил по воротам "Спартака". У красно-белых насчитали за всю игру ударов шесть. Самым же спорным моментом стало падение Макарова в штрафной "Спартака". Треть стадиона, болевшая за "Рубин" требовала пенальти, но судья развел руками. ВАР также не вмешался.

На 60 минте "Спартак" остался в меньшинстве. Маслов второй раз в матче сфолил на Кварацхелии и отправился в подтрибунное помещение. Оставшись в меньшинстве "Спартак" отдал мяч казанцам, но продолжил создавать моменты. Лишь чудом Понсе не внес мяч в ворота после паса Зобнина, да и сам Роман мог решать исход матча.

В концовке игроки "Рубина" много атаковали. У ворот "Спартака" было по-настоящему жарко. Голкипер "Спартака" Максименко явно поймал кураж. Он вытащил несколько мертвых мячей. Его игру отметил даже Леонид Слуцкий.

- Сегодня Максименко, наверное, совершил самое большое количество сейвов в жизни. В наши ворота был один удар, забили два мяча, - сказал Слуцкий в послематчевом интервью.

В итоге "Рубин" проиграл "Спартаку" 0:2 и остался на шестом месте в турнирной таблице.

- Все предельно просто. У "Спартака" был один удар в створ, что выразилось в два забитых мяча. У нас было огромное количество моментов, к сожалению, которые мы не смогли реализовать. Когда говорят "матч упущенных возможностей", для нас сегодня это был матч с таким классическим названием, - отметил Слуцкий.

Следующий матч "Рубин" проведет на выезде против дебютанта Премьер-Лиги волгоградского "Ротора", который пока замыкает турнирную таблицу, а последние два матча завершил техническими поражениями из-за вспышки коронавируса в команде.