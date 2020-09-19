Роспотребнадзор Татарстана проверяет продукты в магазинах на наличие COVID-19

На данный момент, следов COVID-19 обнаружено не было. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За прошедшую неделю специалисты Роспотребнадзора Татарстана в Казани взяли 340 проб с поверхностей в общественных местах, сточных вод и продуктов в магазинах. Они ищут следы COVID-19.

Как рассказала на очередной пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина, смывы, в том числе, берутся и в вагонах казанского метро. Что же касается магазинов, то там у специалистов в приоритете взятие проб с замороженных и импортных продуктов, а также с их упаковки.

На данный момент, ни в одном смыве следов COVID-19 обнаружено не было, заверила Авдонина.