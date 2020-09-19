Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 19 сентября 2020 года: заразился еще 121 человек

В области провели 256 833 тестов на COVID-19, обследовали 240 713 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 121 случай заражения коронавирусом. Так, в регионе заболели уже 14 154 человека, 12 032 из которых на данный момент выздоровели, а 140 - скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

По последним данным местного оперштаба по борьбе COVID-19 большинство инфицированных - жители Ульяновска (7 468). Остальные из Димитровграда (1 466), Карсунского района (528), Барышского района (463), Инзенского района (449), Ульяновского района (407), Мелекесского района (307), Цильнинского района (306), Николаевского района (306), Чердаклинского района (282), Новомалыклинского района (271), Сенгилеевского района (223), Майнского района (207), Тереньгульского района (191), Новоульяновска (191), Старомайнского района (186), Новоспасского района (185), Вешкаймского района (183), Кузоватовского района (107), Сурского района (81), Старокулаткинского района (80), Павловского района (60), Радищевского района (50) и Базаросызганского района (36).

По данным местного Роспотребнадзора в области провели 256 833 тестов на COVID-19, обследовали 240 713 человек. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 3 141 пациентов.