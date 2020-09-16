Комментатор ДМИТРИЙ ГУБЕРНИЕВ: «Я не подведу!»

Фото: ТВ-3

18 сентября в 19:00 на ТВ-3 состоится премьера нового шоу «Миллион на мечту», которое даёт шанс обычным зрителям канала получить миллион рублей на исполнение своей мечты. За 15 выпусков шоу создатели программы раздадут целых 15 миллионов рублей тем, кто прошёл кастинг и готов вынести свою мечту на суд взыскательного жюри, в которое вошли продюсер, бизнесвумен и мама Яна Рудковская, актриса и блогер Настасья Самбурская, бизнесмен Андрей Трубников, а также спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, с которым мы поговорили о его деньгах и мечтах.

Дмитрий, миллион – это, по-вашему, большие деньги?

- Вы знаете, и да, и нет. Когда вы спросили про миллион, вы же не сказали в какой валюте. Мы работаем в рублевой зоне, и поэтому для нас это одна история. Если бы мы работали в европейской или американской зоне, то она была бы совсем другой. Как-то раз мы разговаривали с Михаилом Прохоровым, и я у него спросил: «Интересно, наверное, заработать миллион?» Он мне сказал: «Миллион – не интересно. Интересно заработать миллиард!»

Я знаю цену деньгам, поскольку мне с неба никогда ничего не падало – я всегда всё делал сам. Я зарабатываю деньги своим талантом, и ничего больше не умею, кроме как комментировать, работать ведущим и вести различные мероприятия. Недавно, правда, начал интересоваться ценными бумагами и работой биржевых институтов, но это я пока оставлю при себе.

У меня есть хорошая машина, квартира, дом. Но я не похож на русского футболиста, которому заплатили миллион – и всё, ему хорошо. Нет! «Человеку много ль надо? Чтоб была на сердце радость. Он смеётся снегопаду, солнцу, небу и ветрам» (поёт) – это вот про меня.

На что или на кого вам никогда не жалко тратить деньги?

- Я готов тратить деньги, чтобы помогать людям. Не люблю говорить про своё участие в благотворительных проектах, но мы с друзьями, и особенно с моим близким другом Артёмом, часто помогаем адресно. Даже не важно, кому - просто помогаем, и всё. Чаще – детям.

Безусловно – на маму, ведь главное – здоровье для наших родителей. Есть миллион историй, когда дети вырастают и стремятся завладеть жилплощадью или живут на пенсию родителей. Мне же с самого начала хотелось начать зарабатывать деньги для того, чтобы моя мама не нуждалась. И мне это удалось.

Третье – сына поставить на ноги. Он в этом году закончил школу и поступил в институт. Сдал ЕГЭ почти на 360 баллов! Это хороший результат, пятёрка. Поступил в Высшую Школу Экономики на «международные отношения», будет там учиться.

Так ли нужны ему сейчас ваши деньги? А как же самостоятельный путь?

- Дело не в деньгах, они всегда нужны. Но мы говорим про помощь, а детям в любом случае нужно помогать так или иначе. Мне один мой знакомый, очень богатый человек, как-то сказал, что мы – уникальное поколение. Я раньше не задумывался, а ведь и правда: мы кормим и наших родителей, и наших детей.

Считаете ли вы себя сентиментальным человеком? Участникам шоу легко разжалобить вас?

- Не скажу, что меня легко разжалобить, но я сентиментальный человек, это правда. И с возрастом это проявляется всё сильнее. Но не будем забывать, что на кону – серьёзные деньги, и это всё-таки, в первую очередь, шоу. Телевидение – индустрия развлечений, мы обязаны делать шоу, чтобы было интереснее телезрителю, иногда даже наступая на горло собственной песне. Таковы законы жанра!

Но от вашего решения зависит, чьё самое заветное желание в жизни сбудется, а кто уедет ни с чем. Какими критериями вы руководствуетесь? И как взаимодействуете с остальными членами жюри?

- Я очень благодарен каналу ТВ-3 за приглашение в жюри. Все истории, которые мы слышали и видели в этом шоу, совершенно потрясающие, друг на друга не похожие. Скрепя сердце, всё-таки выбираешь кого-то и потом пытаешься договориться с собой, убедить себя, что сделал правильный выбор – и это не всегда получается! Но, по-моему, нам всё-таки удаётся направить миллион рублей в достойные руки. В этом смысле у нас в жюри полное взаимопонимание.

Для меня было большим счастье встретиться на этом проекте с Яной Рудковской. Мы стародавние друзья, и она – совершенно удивительная девушка, с серьёзной философской жизненной базой и прекрасным русским языком. Я многие годы дружу и с её дражайшим супругом Евгением Плющенко. Знаете, к нам на шоу приходила девушка, которая «попала» на альфонса – ужасная история. Так вот Женя с такой женой, как Яна, тоже мог бы сидеть и ни черта не делать, а он – тренирует, понимаешь! (смеётся)

Я был счастлив наконец-то познакомиться с Андреем Трубниковым (создатель косметики «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica – прим. ) – у него удивительный, уникальный бизнес! Всегда приятно, когда люди занимаются чем-то, что не связано со, скажем так, углеводородными богатствами нашей Родины. Я всегда был поклонником Настасьи Самбурской, и то, что мы тут, наконец, увиделись и познакомились – это тоже здорово.

Вообще, я люблю неспортивные проекты. Меня часто уже называют шоуменом, некоторые даже укоризненно, а я считаю, что это огромный комплимент. Мне всегда хотелось расширять рамки. И хотя моя жизнь всецело предана спорту и спортивной журналистике, но разнообразить её – всегда очень интересно. В этом шоу я выступаю полноценным соведущим, и для меня это важно, это тоже моя профессия. А, как известно, профессия телевизионного ведущего отличается от профессии спортивного комментатора – это две разных профессии. У меня, наверное, самый большой телевизионный опыт среди всех членов жюри, поэтому, чего уж тут греха таить, создатели шоу сделали правильный выбор, пригласив меня – я не подведу!