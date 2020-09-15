Сколько стоит Хвича, когда уйдет Уремович и почему не подписали Кокорина: Спортивный директор «Рубина» ответил на главные вопросы

Фото: ФК "Рубин".

Казанский «Рубин» в стартовавшем сезоне можно назвать одним из открытий Премьер-Лиги. Подопечные Леонида Слуцкого идут вверху турнирной таблицы, опережая, например, «Ростов» и «Локомотив». В нынешнем сезоне казанцы уже удивили многих, обыграв на выезде ЦСКА и «Динамо».

Однако не только к результатам «Рубина» сейчас приковано внимание любителей футбола. Именно в казанском клубе играет, наверное, самый прогрессирующий игрок чемпионата – Хвича Кварацхелия. Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в интервью Матч ТВ рассказал, согласятся ли в клубе продать талантливого футболиста, а также рассказал о возможных и сорвавшихся трансферах клуба.

Фото: ФК "Рубин".

«РАНО ИЛИ ПОЗДНО ХВИЧА УЙДЕТ, ЭТО НЕИЗБЕЖНО»

- Для любого клуба продажа футболистов — естественная часть процесса существования. И нужно четко понимать: когда в твоей команде есть футболист с таким потенциалом, как у Хвичи, то рано или поздно он уйдет. Это неизбежно, это развитие, таким игрокам в определенный момент нужно делать следующий большой шаг. Ему крайне необходимо играть в команде, где полностью доверяет главный тренер, и где всем его суперположительным качествам дадут развитие. Ему нужна работа тренера, ведь в силу возраста он иногда заигрывается, принимает импульсивные решения. Хвича Кварацхелия обязательно перейдет в большой европейский клуб и будет стоить очень дорого, но сейчас самое неправильное время для клуба, чтобы продавать. Как и для Хвичи, чтобы уходить. Ему крайне важно получать максимальный уровень доверия, который он получает в «Рубине». Сейчас потенциальные покупатели не дадут сумму, которая нас устроит. Плюс у нас есть свои задачи, а также понимание, что футболиста к продаже надо готовить.

«ИН БОМА НАШЛИ НЕ В ЛЕСУ СРЕДИ ЛОСЕЙ»

- Экзотического в Хван Ин Боме только то, что он приехал из канадского клуба «Ванкувер Уайткэпс». Но вообще это игрок сборной Южной Кореи. Я бы не хотел, чтобы к нему относились как к человеку, которого мы нашли где-то в лесах Канады среди лосей. Он игрок с определенным набором качеств, великолепный игрок, за которым мы давно следили. Просто сложилось, что он приехал из экзотического места. Его национальность и локация бывшего клуба почему-то вызывает живейший интерес. Хван Ин Бом уже игрок национальной сборной Южной Кореи — не самой слабой, кстати. Сложнее всего было не найти его, а уговорить. При оценке трансфера лучше всего смотреть на качества игрока и интеграцию в модель. Так вот он отлично вписывался в систему, которую настраивает тренерский штаб «Рубина». Идеологически Хван Ин Бом подходит идеально. И такие интересные трансферы возможны, только когда есть постоянный диалог между тренером и спортивным отделом.

Фото: ФК "Рубин".

«УРЕМОВИЧ ПЕРЕЙДЕТ В ЕВРОПЕЙСКИЙ ТОП-КЛУБ»

- В «Рубине» на момент прихода Леонида Слуцкого была группа игроков, которая претендовала на лидерство. Уремович стал тем, кто вырвал это лидерство. Национальность, возраст и вероисповедание не имеют ни малейшего значения. Внутри команды никого не обманешь. На играх и тренировках ты каждый день подтверждаешь свое лидерство. Не могу привести пример, когда базу клуба обстреливали враги, а Уремович взял и ядром подавил огневую точку противника. Это ощущение, которое появляется за время нахождения в коллективе. Оно или есть, или нет. Возраст - лишь цифры, можно и в 38 лет быть бесхарактерным. Конечно, Уремович серьезный актив. Был «Селтик», и клубы АПЛ тоже прощупывают почву. Уремович обязательно перейдет на следующий уровень, но нужно сделать это вовремя. Для защитника особенно важно переходить в определенном статусе под стартовый состав. Не когда клуб-покупатель мыслит: «О, неплохой защитник, давайте купим и посмотрим в деле». Очень многим клубам Европы ресурсы позволяют брать игроков «за просто так» и смотреть по ситуации. Этого надо избежать. Уверен, Фил за год-полтора добьется того, что серьезный клуб предложит ему контракт под основу.

Фото: ФК "Рубин".

ОБМЕН УРЕМОВИЧА НА КУЧАЕВА

- Цены мы не обсуждали. Но они действительно хотели Уремовича. А мы хотели одного из футболистов ЦСКА. Мы обсуждали это чисто в теории. Они сказали нет, мы - нет. И замечательно. Речь о Константине Кучаеве. Слава богу, что Костя сейчас так заиграл. Я очень рад за него. И Уремович дебютировал в сборной Хорватии. Думаю, Виктор Михайлович тоже рад. Все довольны.

ПОЧЕМУ НЕ ВЗЯЛИ УРУНОВА

- Да, мы хотели игрока похожего функционала. У нас было четкое понимание, где его использовать. Мы ни капельки не жалеем, что взяли Ин Бома, но изначально хотели в центр поля человека с быстрыми переключениями и таким интересным потенциалом как у Урунова. Это классный футболист. «Спартак» опередил? Учитывая все обстоятельства, даже опережать было не нужно. В целом я убежден, что для «Спартака» это очень хороший трансфер.

КАК УГОВАРИВАЛИ ДЕСПОТОВИЧА ПЕРЕЕХАТЬ В КАЗАНЬ

- Деспотович - очень качественный нападающий, у которого были варианты. Он выбирал, где будет лучше. Деньгами его никто не убивал. Вопрос был в том, что ему хотелось принять решение самому. Переговоры проходили в равной степени сложно, как и по другим игрокам. Требования у него весьма разумные. Взять адаптированного нападающего к лиге - это всегда огромный плюс. В какой-то момент мы поняли, что из-за пандемии осуществлять международные трансферы непросто. Въезд в Россию по-прежнему очень сложный. А тут готовый футболист с проверенным уровнем мастерства. Начинать чемпионат с одним Игнатьевым было бы крайне опасно.

Фото: ФК "Рубин".

«ВЕЛИ ПЕРЕГОВОРЫ С КОКОРИНЫМ»

- Мы вели с ним переговоры, общались. Кажется, да, почти все ведущие клубы это делали. Но подписание Кокорина было сложным с точки зрения финансов. А главное, что Кокорин - непростой футболист для модели развития «Рубина», которая сейчас принята. Слишком специальный, хотя уровень его мастерства - потрясающий.

АБИЛЬДГОРА УБЕДИЛИ ПЕРЕЙТИ В «РУБИН» ПРЯМО В АЭРОПОРТУ

- Мы Абильдгора сняли с самолета, когда он летел в немецкий клуб. Но мы нашли слова, чтобы его остановить. Было 2 часа ночи. Абильдгор приехал в аэропорт Копенгагена, но мы его уговорили не лететь. Сняли ему отель в Копенгагене, где он переночевал и полетел в Турцию на следующий день, где «Рубин» был на сборе. Для этого еще нужно было договориться с клубом, решить массу вопросов. Мы же его в аренду взяли, то есть реально масса сложных комбинаций на коротком временном промежутке. И все это возможно только потому, что генеральный директор был на сборах в одном отеле с командой.

Фото: ФК "Рубин".

«МЫ ПОЛНОСТЬЮ УКОМПЛЕКТОВАНЫ»

- Считаю, что мы полностью укомплектованы, у нас есть идеальный баланс. Дай бог чтобы не было травм. С учетом трудностей, которые создает новый лимит, мы правда неплохо выглядим кадрово. При нем очень сложно, он влияет на стратегическую деятельность: мы бы с удовольствием взяли еще одного иностранца из нашего списка на вырост. И деньги на это есть, но лимит ограничивает.

«МОЛОДАЯ КОМАНДА МОЖЕТ БОРОТЬСЯ ЗА ВЫСОКИЕ МЕСТА»

- Это сложно и требует терпения, потому что нельзя играть стабильно - будет бросать вверх и вниз, но это нормально, и надо пережить. Эта неприятная часть, но она нивелируется тем, что молодой организм совершенно другой по духу, состоянию и отношению к делу. В этом смысле «Витесс» был грандиозным местом для понимания, что в молодой команде может быть так кайфово.