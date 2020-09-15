Премьера «Женюсь.tat» в театре имени Камала: шутки про женщин, чиновников и журналистов

Фото: с сайта kamalteatr.ru

«Женюсь.tat» должны были показать еще в апреле и закрывать спектаклем предыдущий сезон, но из-за пандемии коронавируса планы пришлось поменять. Поэтому комедия стала благополучным открытием долгожданного осеннего сезона, ведь артисты, давно не игравшие на сцене перед зрителями, делали это в полную силу.

«Злая комедия» – именно такой необычный жанр у этой постановки. Действие происходит в импровизированной редакции газеты «Кривая береза», которая потеряла главного спонсора и теперь не имеет средств к существованию.

Из декораций все как положено: офисные столы и стулья, ноутбуки, компьютеры, принтеры, стопки книг и газет. Все это на фоне плана эвакуации, который словно олицетворяет возможный исход событий – увольнение журналистов и прекращение их деятельности.

Картинка сзади часто сменяется интрнет-картами, которые позволяют артистам путешествовать по разным районам Казани и Татарстана. При этом основные декорации, которые создают атмосферу редакции, не убирают – они остаются на сцене на протяжении всего спектакля. Изменения происходят только на отдельно выделенной маленькой сцене. На ней – жизнь вне офиса.

Спиной к зрителям, на своем рабочем месте перед камерой сидит главный герой, носящий старую каракулевую шапку, журналист Раннур (Фаннур Мухаметзянов). Он записывает видео о своей жизни, судьбе редакции, говорит о собственных проблемах и хочет жениться, поэтому в каждом обращении интернет-пользователям призывает девушек писать ему в комментариях.

Все это транслируется в прямом эфире на трех экранах и захватывает внимание зрителя: они видят Раннура максимально близко. Можно рассмотреть черты лица, глаза, чего не увидишь на сцене с 25 ряда.

Такое решение – достаточно необычно в целом, ведь сначала Раннура показывают слева, потом справа, а потом – на всех трех экранах одновременно, создавая некую интригу.

Предсказуемо, но интернет подводит главного героя, ведь сначала он встречается с молодой девушкой, пришедшей на свидание в шутку, потом с «синим чулком» и матерью-одиночкой. Но среди них, конечно же, нет подходящей для Раннура половинки.

При этом характер каждой из претенденток по-своему хорош, но не совместим с мечтательным и творческим героем. Эти вполне понятные, а также несколько статичные свидания переплетены с куда более интересными и движущими основное действие пьесы сценами интервью, которые берут корреспонденты газеты «Кривая береза».

Они общаются с героями, олицетворяющими жизнь российского общества прямо сейчас. Разговаривают с таксистом Шухратом (Ильдус Габдрахманов), утверждающим, что журналисты пишут только о том, за что больше заплатят, и вовсе не злящимся на ворующих чиновников; двоеженцем Гали (Алмаз Гараев); семейной парой Гульсум (Фирая Акберова) и Хидаятом (Ильдус Ахметзянов), которых раскрыли и через нежность в отношениях, и через постоянные конфликты, возникающие на ровном месте; жителем деревни Муллануром (Искандер Хайруллин), получающим вместо зарплаты 10 банок майонеза в месяц; с «ясновидящим» (Ильтазар Мухаматгалиев).

Самой сильной частью спектакля становится речь Даяна Солтановича (Рамиль Вазиев), главного редактора газеты «Кривая береза», который говорит о том, что журналисты - люди, старающиеся ради народа, и они не пишут о том, что диктуют сверху, а отстаивают позицию общества.

Кульминационная речь, как и в любых других произведениях, повлияла на благополучный исход событий, и постановка завершается так, как мог бы выглядеть финал романтической истории – социальные проблемы вроде бы решены, а желающие найти любовь – находят ее прямо под носом.

Единственное, что смущает во всей постановке – сексисткие шутки про женщин, которые звучали из уст многих героев спектакля. В некоторых случаях девушка в семье приравнивается животному; Шухрат работает в такси, потому что взял в жены «недостроенную», поэтому сейчас усердно трудится, чтобы оплатить пластическую операцию на губы и грудь своей избранницы, а в семье Гульсум и Хидаята женщине нельзя говорить лишнего. Зал смеялся и аплодировал - значит, про женщин так шутить еще можно?

Но, даже с учетом этого «злую комедию» зрители оценили высоко, потому что она о том, что действительно происходит в стране, без приукрашивания, лжи и умалчивания. «Женюсь.tat» – современная постановка, максимально приближенная к проблемам обычных людей, поэтому режиссерской работе Ильгиза Зайниева и актерской игре зрители аплодировали стоя.