Школьный скандал в Казани: мать первоклассника пожаловалась на поборы и оказалась виноватой в глазах других родителей

Со слов родительницы, с каждой семьи стали требовать по 10 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не успел казанский многопрофильный лицей №187 открыться и начать учить детей, а в нем уже разразился первый скандал. Мать одного из первоклассников пожаловалась в прокуратуру и соцсети на поборы.

Женщина заявила, что в чате класса с каждой семьи стали требовать по 10 тысяч рублей на покупку рабочих тетрадей, кулеров, воды, шариков, бейджиков, термометра, магнитиков, портфолио, бумаги, полотенца и многого другого.

После того, как о жалобе стало известно руководству школы и другим родителям, по словам матери первоклассника, стали писать в соцсетях, что "такие родители в классе не нужны". После пары подобных сообщений женщина решила записаться на личный прием к директору школы Гульнаре Галеевой.

Та заявила, что деньги собирала не она и не классный руководитель, а родительский комитет, чьи желания она не может контролировать. Его члены, к слову, также присутствовали на встрече и заявили, что лишь предлагали купить определенные товары, не заставляя никого перечислять деньги.

Тем не менее мать первоклассника и представитель ее интересов - администратор паблика "Поборы в школах и детских садах. Новости мира" Екатерина Матвеева уверены в намеренной травле родительницы и осуществлении поборов именно родительским комитетом. Поэтому заявление из прокуратуры они забирать не стали. К слову, сейчас поступают сообщения о том, что учительница этого класса уже решила уволиться из школы.