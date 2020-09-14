Коронавирус в Марий Эл, последние новости на 14 сентября 2020 года: заразился еще 21 человек

Большинство инфицированных приходится на Йошкар-Олу (2 276). Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Марий Эл коронавирус был подтвержден еще у 21 человек. Так, с начала пандемии там выявили 4 505 зараженных, 3 987 из которых уже выздоровели, а 45 - скончались. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Заметим, что большинство инфицированных приходится на Йошкар-Олу (2 276). Остальные из Медведевского района (484), Волжска (380), Моркинского района (173), Горномарийского района (166), Советского района (153), Сернурского района (135), Звениговского района (134), Волжского района (115), Козьмодемьянска (94), Куженерского района (83), Килемарского района (73), Оршанского района (70), Параньгинского района (56), Юринского района (41), Новоторъяльского района (36) и Мари-Турекского района (36).

По данным местного Минздрава, в инфекционных стационарах республики сейчас лечатся 376 человек. У 370 из них пневмония, а у 112 - еще и COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 116 пациентов, в состоянии средней степени тяжести - 258. Восемь больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 165 - нуждаются в кислородной поддержке.