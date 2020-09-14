Скончалась народная артистка Татарстана Хамдуна Тимергалиева

Она запомнилась исполнением таких песен как «Борай» «Жомга», «Тэтешле кее», и «Ялгыз каен». Фото: скриншот с видео

Как сообщается у Хамдуны Тимергалиевой были проблемы с сердцем. Она скончалась в этот понедельник, 14 сентября, на 72-м году жизни.

Популярная певица и народная артистка Татарстана родилась селе Котляр Борайского района Башкортостана. Окончила Башкирское культурно-просветительное училище по специальности «дирижер хора». С 1976 по 1987 года Тимергалиева работала солисткой в Татарской государственной филармонии в Казани. В репертуаре певицы было более тысячи произведений. Слушателям она запомнилась такими песнями как «Борай» «Жомга», «Тэтешле кее» и «Ялгыз каен».

Тимергалиеву награждали благодарственными письмами президента Татарстана, премьер-министра республики, полномочного представителя Татарстана в России, а также медалью «В память 1000-летия Казани».