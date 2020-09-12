Площадь пожара 1 000 квадратных метров: В Зеленодольске около машиностроительного завода загорелась свалка

Фото: МЧС Татарстана

Днем 12 сентября в экстренные службы Татарстана по системе «112» поступило сообщение о возгорании свалки со строительным мусором в Зеленодольске. Его свозили на пустырь за машиностроительный завод.

По прибытию пожарных на место было установлено, что горят отходы на площади 1 000 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Для тушения огня приехали 12 единиц спецтехники. Вскоре пожар локализовали.

Дополнительно был протянут шланг с территории машиностроительного завода, местные коммунальщики предоставили машины для подвоза воды. Чтобы огонь не распространился дальше вокруг территории с ним была произведена опашка – ширина траншеи 2 метра.

- Причина пожара устанавливается. Установлено, что строительный мусор вывезен и складирован в поле для дальнейшей утилизации в рамках ликвидации ветхого жилья в Зеленодольске, - сообщили в МЧС Татарстана.