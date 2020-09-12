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Общество

В центре Казани хозяин ресторана обозвал клиентов нищебродами за то, что те хотели воспользоваться скидкой по акции

Супругов выставили на улицу, указав им место в фаст-фуде через дорогу
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Владелец заведения выставил клиентов за дверь, заявив, что их не хотят обслуживать официанты.

Владелец заведения выставил клиентов за дверь, заявив, что их не хотят обслуживать официанты.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Казанская пара решила после работы зайти в ресторан поесть. Муж как раз вспомнил, что у него по программе лояльности в одном из заведений в центре города накопилось немало баллов, которые можно было использовать при заказе блюд. Кроме того, по словам мужчины, на смартфон пришло сообщение от того же ресторана об акционных скидках на роллы. В соцсетях, куда он выложил свою жалобу на заведение, казанец утверждает, что телефон жены садился и она прислала ему скриншот сообщения об акции.

- Но я понимал, что акция с акцией суммироваться не будет, это слишком и решили заказать достаточно, чтобы получить их предложенный подарок и за новый заказ списать накопленные баллы хотя бы половину, - сообщает в соцсетях клиент ресторана.

Но придя в ресторан молодая пара узнала, что скриншоты не принимаются и скидок по акции им не видать. Затеяв разговор сначала с официантами, а после и с хозяином ресторана клиенты ничего не смогли добиться. Мало того, именно хозяин заведения обозвал супругов хитрыми нищебродами и указал им место в фаст-фуде через дорогу. Пару отказались обслуживать, потому что, по словам ресторатора, официанты не хотят этого делать, и выставили на улицу.

Этот случай вызвал волну негодования среди казанских интернет-пользователей:

«Почему они отказываются сделать скидку, если сами устраивают акцию? Я туда теперь точно не пойду»

«Нищебродский ресторан!»

«Унижать людей - это плохо»

Вскоре на это ответил и сам хозяин ресторана на официальной странице заведения в соцсети.

- Мы проводим много различных акции и с удовольствием раздаем огромное количество подарков, угощении и приятных скидок, тем кто честно выполняет условия акции , что и делает подавляющее большинство наших гостей , за что вам большое человеческое Спасибо! Данные же «гости», видимо, пришли с другой целью обмануть и дискредитировать нас и как результат оскорбить труд сотрудников ресторана и как факт обокрасть наш ресторан, ведь обман и шантаж с целью материальной выгоды это и есть воровство, - пишет ресторатор (Орфография и пунктуация автора сохранены - Ред.). - И я не позволю кому либо унижать и оскорблять наших ребят. А так же позволять портить настроения Вам нашим Дорогим гостям своим непристойным поведением.

В свою очередь оскорбленный клиент на одних сообщениях в соцсетях об инциденте останавливаться не собирается, мужчина сообщил, что напишет на ресторан заявление в прокуратуру.

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