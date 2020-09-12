Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 12 сентября 2020 года: скончались 5 пациентов, зараженных COVID-19

Число летальных исходов выросло до 130.

По данным регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, на 12 сентября 2020 года в области было зафиксировано сразу 5 смертей от инфекции. Число летальных исходов выросло до 130. В то же время за прошедшие сутки COVID-19 подтвердился еще у 110 человек. Число инфицированных с начала пандемии в регионе возросло до 13 276 человек. Из них к этому дню выздоровели 11 398 зараженных.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Большая часть инфицированных COVID-19 приходится на Ульяновск – 7 034 человека с начала пандемии. Далее идут Димитровград (1 356), а также Карсунский (510), Барышский (452), Инзенский (449), Ульяновский (391), Мелекесский район (291), Николаевский (283), Цильнинский (276), Новомалыклинский (271), Чердаклинский (267), Сенгилеевский (211), Майнский (192), Тереньгульский (183), Новоспасский (180), Старомайнский (178), Вешкаймский (174), Кузоватовский (100), Сурский (81), Старокулаткинский (78), Павловский (57), Радищевский (49), Базаросызганский (32) районы. Кроме того, в Новоульяновске диагноз коронавирус был поставлен 181 человеку.