Коронавирус в Чувашии, последние новости на 12 сентября 2020 года: разрешили работу кинотеатров

При этом расстояние между зрителями должно быть не менее одного метра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в Чувашии была зафиксирована очередная смерть пациента от коронавируса. Теперь число летальных случаев COVID-19 в республике достигло 77. Также по данным федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции, на 12 сентября в Чувашии зарегистрировано 25 новых случаев заражения коронавирусом. Так, с начала пандемии в регионе диагноз CJVID-19 был поставлен 8 121 человеку, выздоровело 6 844 человек.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Тем временем в Чувашии ввели новые коронавирусные послабления. Разрешили работу кинотеатров, театров, концертных и культурно-досуговых учреждений. Правда, заполнять залы зрителями можно только наполовину и при этом расстояние между людьми должно быть не менее одного метра. Но данные ограничения не распространяются на тех, кто является членами одной семьи или живут вместе. Кроме того, все перечисленные учреждения перед начало работы должны оформить декларацию соблюдения правил деятельности в период действия режима повышенной готовности.