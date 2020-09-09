В Марий Эл в ДТП с двумя авто пострадали пять человек, в том числе ребенок

Фото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл

Вечером во вторник, 8 сентября, на 3 километре автодороги “Обход г. Волжска” произошла серьезная авария. Около 19.30 автомобиль Volkswagen выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой Toyota. По предварительным данным ГИБДД Марий Эл, водитель первой иномарки не справился с управлением.

Удар был такой силы, что автомобилям буквально снесло передние части кузовов. С места произошедшего госпитализировали сразу пять человек: обоих водителей в возрасте 55-ти и 48-ми лет, пассажиров Volkswagen - 28-летнего мужчину и 26-летнюю девушку, а также пассажиров Toyota - 27-летнюю девушку и 6-летнего ребенка.

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