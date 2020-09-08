Иван Охлобыстин: «Мотивирую участников «Золото Геленджика» на достижение цели»

Фото: ТНТ

13 сентября в 19:00 на ТНТ стартует новое и самое массовое шоу в истории российского телевидения «Золото Геленджика», победитель которого получит 1 кг чистого золото. Чтобы выиграть главный приз участникам, представляющим все 85 субъектов Российской Федерации нужно будет справиться с самыми курьезными, смешными и экстремальными испытаниями. Ведущий шоу Иван Охлобыстин более подробно рассказал о том, что предстоит испытать участникам в погоне за золотом Геленджика, а также вспомнил о своем детстве, которое он провел на границе Тульской и Калужской областей.

Фото: ТНТ

- Вы в этом шоу самый главный. В чем состоят ваши функции?

Я мотивирую участников на достижение цели.

- Насколько в равных условиях в этом шоу мужчины и женщины? Нет ли у мужчин изначального преимущества?

Я бы сказал, что у девчонок больше преимуществ. Удивительно, но это так, есть сразу несколько аттракционов, которые девчонки проходят легче, чем ребята.

- Расскажите о самых изощренных и сумасшедших испытаниях?

Вы знаете, большинство аттракционов в основном на смекалку и на спортивную выносливость. Они все по-своему тяжелые, конечно, во многих присутствует момент случайности, поэтому ничего нельзя предугадать. Взять хотя бы аттракцион «Кукуруза», где надо постараться проехать на ней и упасть в необходимое место. В ходе этого испытания отсеивается очень много участников. Или же футбол... В общем, что ни возьми, у каждого из конкурсов свои особенности.

- Шоу снимается в огромном тематическом парке. Вы лично сами какое принимали участие в его строительстве, разработке?

Я принимал минимальное участие. Меня немного пофотографировали и частично мой образ соответствует оформлению парка. Самим строительством занимались профессионалы, поэтому кирпичи, конечно, я не клал. Но каждое утро я просыпаюсь, прихожу на полчаса пораньше и обхожу парк для того, чтобы слиться с ним в единстве времени и пространства.

Фото: ТНТ

- Вы родом из Тулы, поэтому вопрос, будете ли болеть за своих или же все участники для вас равны?

Довольно сложно разделить участников на какие-то регионы или выделить их представителей в какую-то отдельную статью. Моя жизнь проходила и проходит на всей территории бывшего Советского Союза, мое сердце одинаково неровно дышит и к Уралу, и к Туле, и к Калуге. Кстати, как раз мое детство прошло на границе Тулы и Калуги, а мои предки родом из Тверской и Псковской губерний. Мои родственники жили в Петербурге, я живу в Москве, моя мама живет в Москве, очень много наших родственников за Уралом, на севере и на юге, собственно говоря, тоже. У нас родственники и за границей имеются, даже в Новой Зеландии. Даже не знаю, смог бы я вычислить их, если бы они участвовали в нашем шоу.

- Как часто вы бываете на своей малой Родине и остались ли у вас там друзья и родные?

Я в Туле не был тысячу лет, а если и приезжал, то посещал только кафедральный собор.

«Золото Геленджика», с 13 сентября и каждое воскресенье в 19:00 на ТНТ