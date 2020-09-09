Президенту России рассказали о ситуации в Чувашии

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- Ну всё никогда не может быть в порядке, но, во всяком случае, тенденция очень хорошая, позитивная по всем, повторяю, основным показателям, - отметил президент в беседе с врио главы региона Олегом Николаевым.

Встреча состоялась 3 сентября в режиме видеосвязи. Николаев рассказал о ситуации в регионе и попросил Владимира Путина о поддержке ряда проектов. «Комсомолка» изучила просьбы руководителя субъекта и реакцию на них президента.

ДВА ВАРИАНТА ДЛЯ МЕДИЦИНЫ

Лакмусовой бумажкой развития медицины в этом году для регионов стала пандемия коронавируса. Хотя в Чувашии с задачей справились и даже смогли найти средства на дополнительную поддержку медиков, вскрылись другие проблемы.

В частности, в регионе отсутствует республиканская инфекционная больница, а в старых корпусах РКБ не всегда можно подключить имеющееся оборудование.

- Просил бы вас дать поручение Минздраву России проработать. Мы готовы вместе поработать с ними по решению этих двух вопросов, - обратился Николаев.

Сейчас разработаны два варианта решения ситуации с РКБ: строительство новой больницы либо существенная реконструкция имеющихся объектов. Стоимость реализации первого варианта составит 24 миллиарда рублей, а второго - 11 миллиардов.

ДЛЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В СЕЛАХ

Особое внимание в регионе направлено на развитие агропромышленного комплекса и уровня жизни на селе. Как отметил Николаев, к федеральным формам поддержки отрасли сельского хозяйства и товаропроизводителей в республике добавили и свои ресурсы.

- Зафиксировали достаточно сильный рост закупки оборудования и техники как для производства сельскохозяйственных работ, так и для переработки сельскохозяйственной продукции. Эти темпы роста почти в два раза превышают прошлогодние, - озвучил итоги мер врио главы Чувашии.

Кроме того, власти Чувашии субсидировали сельскую ипотеку. С предусмотренных федеральной программой 3 процентов семьи работников сельского хозяйства могут снизить процентную ставку до 0,1%.

Теперь же в регионе нужно решить вопрос качества воды. По этой причине врио главы региона обратил внимание на ситуацию с Шемуршинским водохранилищем. Его построили несколько лет назад в рамках реализации программы «Чистая вода», но сейчас смонтированный объект законсервирован - ему не хватает водоводов.

- Если этот объект запустить, то примерно 60 тысяч сельского населения может получить чистую, качественную воду, - озвучил Николаев и попросил президента поддержать проект стоимостью 1,7 миллиарда рублей.

ПОЛУКОЛЬЦО ДЛЯ ЧЕБОКСАР

Еще одна просьба к Владимиру Путину касалась развития транспортной инфраструктуры. В частности, Николаев попросил поддержать строительство 3-го транспортного полукольца, которое объединит три жилых массива Чебоксар, а также пустить автомобили с федеральной трассы в объезд центра города.

- Город разросся, а эта трасса, магистральная трасса, которая объединяет три больших микрорайона, жилых массива, она отсутствует, - подчеркнул Николаев.

Стоимость всего объекта превышает 20 миллиардов рублей. Однако врио главы Чувашии попросил поддержку на строительство первого этапа дороги.

- 100 миллионов рублей мы готовы профинансировать сами. Если бы 5,4 миллиарда рублей Минтранс нам выделил, то это было бы очень здорово для города и для улучшения инфраструктуры, - попросил Олег Николаев.

ПРЕЗИДЕНТ ОБЕЩАЛ ПОМОЧЬ

В свою очередь Владимир Путин отметил, что в некоторых вопросах без федеральной поддержки в Чувашии справиться не смогут.

- Вы уже упомянули об одной из существенных проблем региона. Конечно, вы сами с этим не справитесь, это состояние водных объектов и гидротехнических сооружений, сброс воды, в том числе неочищенной. Над этим нужно вам с правительством активнее поработать. А те вопросы, которые вы поставили, - они, безусловно, остаются актуальными. Я постараюсь вам помочь. Нужно, чтобы вы вписались в национальные проекты. Это касается инфраструктуры, дорожной инфраструктуры и строительства медицинских учреждений, - дал поручение Владимир Путин.