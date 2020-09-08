Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 8 сентября 2020 года: заразились еще 99 человек

В области проведено 236 280 тест на COVID-19, обследовано 221 363 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 99 случаев заражения коронавирусом. Так, в регионе заболели уже 12 844 человека, 10 655 из которых уже выздоровели, а 111 - скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Большинство заболевших приходится на Ульяновск (6 780). Остальные из Димитровграда (1 287), Карсунского района (497), Инзенского района (449), Барышского района (445), Ульяновского района (383), Мелекесского района (282), Новомалыклинского района (271), Николаевского района (270), Цильнинского района (268), Чердаклинского района (263), Сенгилеевского района (205), Майнского района (184), Новоульяновска (181), Новоспасского района (180), Тереньгульского района (177), Вешкаймского района (172), Старомайнского района (165), Кузоватовского района (89), Сурского района (81), Старокулаткинского района (78), Павловского района (57), Радищевского района (48) и Базаросызганского района (32).

По данным местного Роспотребнадзора в области проведено 236 280 тест на COVID-19, обследовано 221 363 человек. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 2 776 пациентов. Ранее с меднаблюдения было снято 29 585 человек.