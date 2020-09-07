Соцконтракт: 7 вопросов и ответов

Вы уже слышали про социальный контракт? Про людей, которые с его помощью получили новую профессию, открыли собственное дело, поправили материальное положение семьи? Если вы также нуждаетесь в помощи государства, читайте нашу памятку о том, что это за мера поддержки и как она работает.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ: ЧТО ЭТО?

Это соглашение между органами соцзащиты и гражданами (или семьями). По этому соглашению орган соцзащиты оказывает человеку государственную помощь - это могут быть и денежные выплаты, и социальные услуги. А тот со своей стороны берет на себя определенные обязательства. Например:

- найти работу;

- пройти переобучение;

- развивать собственное дело в течение трех лет.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОЦКОНТРАКТА?

Те граждане, чей доход ниже прожиточного минимума по не зависящим от них причинам и кто зарегистрирован в качестве малоимущего. Уровень прожиточного минимума берется тот, который установлен в субъекте РФ, где живет претендент на помощь.

КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПРОВОДЯТСЯ В РАМКАХ СОЦКОНТРАКТА?

1) Оказание помощи по поиску работы.

Заключается в предоставлении материальной поддержки (денежной выплаты) гражданам, заключившим социальный контракт, в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в субъекте Российской Федерации, за II квартал предыдущего года, или 10 134 рубля ежемесячно для 2020 года. Продолжительность выплаты - не более 12 месяцев.

2) Оказание помощи по прохождению профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

В рамках данного направления предусматривается:

- оплата обучения - не более 30 тысячи рублей за курс обучения;

- материальная поддержка гражданам в период прохождения профессионального обучения в размере 10 134 рубля ежемесячно (не более 3 месяцев);

- возмещение работодателю оплаты за стажировку в размере МРОТ, увеличенном на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, или 15 769 рублей (период до 9 месяцев).

3) Оказание помощи по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности.

Предусматривается предоставление единовременной материальной поддержки гражданам для потребностей ведения предпринимательской деятельности, в том числе закупки оборудования, создания и оснащения дополнительных рабочих мест, при условии, что гражданин зарегистрируется как ИП или К(Ф)Х. Размер поддержки не более 250,0 тыс. рублей.

4) Осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации, предусмотренных законодательством субъекта Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

В рамках направления размер материальной поддержки составит 10 134 рубля в месяц, период выплат - не более 12 месяцев при наличии одного из следующих условий:

1) инвалидность у обоих неработающих родителей (одного родителя - в неполных семьях) в семьях, имеющих детей в возрасте до 18 лет;

2) инвалидность у обоих неработающих супругов в одиноких супружеских парах;

3) наличие детей у лица, не достигшего возраста совершеннолетия;

4) инвалидность у одиноких неработающих граждан;

5) многодетные семьи с четырьмя и более детьми;

6) единственный родитель в семьях с двумя и более детьми.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ГРАЖДАНИН НЕ ВЫПОЛНИТ УСЛОВИЯ СОЦКОНТРАКТА?

Контракт будет прекращен, соответственно прекратятся и положенные в его рамках выплаты. Если же вы заключали соцконтракт на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности и закрыли дело по своей инициативе (в течение срока контракта), то придется возвратить все полученные в качестве помощи государственные деньги.

ПОСОБИЕ И СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ: В ЧЕМ РАЗНИЦА?

Пособие - это просто денежная помощь тому, кто нуждается. Социальный контракт же нацелен на то, чтобы человек со временем мог крепко встать на свои ноги и обеспечивал себя сам.

ГДЕ ОФОРМИТЬ СОЦКОНТРАКТ?

Пока в России в программе участвует 21 пилотный регион. Если вы живете в одном из них, то вы можете претендовать на заключение соцконтракта. Регионы-участники: республики - Алтай, Башкортостан, Коми, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Тыва, Кабардино-Балкарская, Удмуртская, Чувашская; Алтайский, Пермский и Приморский края, Вологодская, Ивановская, Курганская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Саратовская и Томская области. На сегодня в них заключено 58 тысяч социальных контрактов.

С 2021 года субсидии на выплаты в рамках социальных контрактов будут предоставляться по всей России.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

В центры социальной защиты населения или МФЦ по месту жительства.