Казанский ТЮЗ встречал гостей хлебом-солью

ТЮЗ ждет своих зрителей Фото: Лика ИСАЕВА

"В этом году все необычно" - сказала во время приветственного слова директор ТЮЗа Айгуль Горнышева. Закрытия 87-го сезона не было - 18 марта театр отыграл очередной спектакль и закрылся на 169 дней. Пандемия, коронавирусная инфекция.

Сам театр и его актеры так соскучились по зрителям, что едва в августе разрешили играть спектакли на открытом воздухе, как на задворках театра прошла постановка "Бывшие люди". Убогость декораций не скрыла одухотворенность замысла, но сердце просто требовало "Зрелищ!" - этих кратких встреч просто не хватало, тем более, когда их мор сорвать дождь.

Не забывайте о масках! Фото: Лика ИСАЕВА

Наконец-то в сентябре все ограничения были сняты, и Казанский ТЮЗ поспешил открыть двери. Без друг друга скучали все - зрители, артисты, бутафоры, костюмеры и все те, кто создает это чудо-чудное - театр! Конечно, придется соблюдать правила личной безопасности - маска, перчатки и сидеть зрители должны через сидение друг от друга, но разве это повод огорчаться, если зрителя ждут с хлебом и солью, румяная девочка в русском сарафане ждет всех у фотозоны, оформленной в осенних красках и тематики, а гостей встречают русскими народными песнями и танцами?

Вот такую фотозону создали для зрителей Фото: Лика ИСАЕВА

ТЮЗ поспешил выполнить свои обязательства и посвящает сентябрь преданным зрителям, тем, которые не стали сдавать билеты на весенние постановки. В день открытия показали "Капитанскую дочку". А вот в октябре будет большое открытие сезона и Айгуль Горнышева пообещала нам весь месяц новые премьеры! За время пандемии накопилось столько энергии, что артисты готовы в темпе вальса ставить, репетировать, гастролировать, репетировать и снова репетировать. И радовать всех новыми постановками.

Открыл 88-й сезон спектакль "Капитанская дочка" Фото: Лика ИСАЕВА

ТЮЗ уезжает на гастроли. В московском Театральном центре на Страстном бульваре на фестивале Арт-миграции будет представлен "Бал. Бесы".