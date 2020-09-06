Била ножом по разным частям тела: В Ульяновске женщина набросилась на сотрудницу супермаркета

Женщина сразу повалила соперницу на пол и начала избивать. Фото: Иван ВИСЛОВ

Посетители одного из супермаркетов в Ульяновске, расположенного на улице Водопроводной, стали свидетелями шокирующего инцидента. В магазин вошла женщина, подошла к сотруднице торгового объекта и начала ее бить.

Видео инцидента попало в объектив камеры наблюдения и попало в соцсети. На записи видно, что у посетительницы супермаркета в руках был предмет, похожий на нож. Она подошла и схватила сотрудницу магазина за волосы, повалила на пол и начала наносить удары по разным частям тела. Спустя секунд 20 прибежали двое сотрудников супермаркета. которые смогли прервать драку. Пострадавшая женщина не смогла подняться, на полу остались следы, похожие на кровь.

При этом, нападавшая женщина поспешила скрыться с места происшествия. Впрочем, уже известно, что ее задержали. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Следственного комитета области. Задержанной оказалась 32-летняя местная жительница. По факту нападения уже возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 36-летней сотрудницы магазина.

- По данным следствия, днем 6 сентября 2020 года подозреваемая в помещении супермаркета на улице Водопроводной Ульяновска нанесла работнице магазина многочисленные удары ножом по различным частям тела, после чего с места преступления скрылась. Потерпевшая госпитализирована. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе психического состояния подозреваемой, назначен ряд судебных экспертиз, - прокомментировали инцидент в пресс-службе следственного комитета Ульяновской области.