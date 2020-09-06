Горящие глаза Шерхана и грациозность Багиры – чем удивил спектакль «Маугли»

Сцена из спектакля Фото: Из материалов пресс-службы

После длительного перерыва из-за пандемии 5 сентября гостеприимно распахнулись двери сказочного дворца – кукольного театра в виде сказочного дворца. Но в этот день дворец превратился в настоящее джунгли!

Перед началом последнего прогона спектакля небольшое интервью «Комсомолке» дал режиссера-постановщик театра Рафаэль Тагиров.

Сцена из спектакля "Маугли" Фото: Из материалов пресс-службы

- Это уже не первая моя постановка, и это спектакль для всех, - улыбнулся он. – Больше всего конечно мы стараемся для детей, но так, как поставлено, мы надеемся, что захватим интересы и взрослых. Мы рассчитываем на это, сейчас это актуально – ставить спектакли для семейного просмотра. Я всегда стараюсь, чтобы было интересно и взрослым, и детям.

Как сегодня отвлечь детей от гаджетов? Рафаэль Тагиров считает, что современные спектакли – это некий синтез разноплановых жанров, когда вместе с куклами историю рассказывают при помощи графики, например. Этот спектакль поставлен в пластическом варианте, когда каждый артист всё выражает своими движениями, не произнося ни слова. Тем более, когда приходится говорит вместе животных.

Вот такой он - Лягушонок Маугли Фото: Из материалов пресс-службы

Эта сказка о вечной борьбе добра и зла, о том, что надо слушаться взрослых и всегда дружить честно и искренне. Только вместе с теми, кто тебе дорог и важен, кто и сам готов пожертвовать всем ради тебя, только тогда ты будешь жить в гармонии и в мире.

Спектакль «Маугли» поставлен как пластический спектакль, где актерам пришлось изучать повадки животных, чтобы передать грациозность их движений. У детей это вызвало такой восторг, что они охали и ахали с первых минут. Особенно им понравились горящие глаза Шерхана и Багиры.

Взрослые отмечали очень красивые маски актеров, которые изображали Народ Джунглей, их движения и удивительные сценические бои, в которых и без слов понятно.

Режиссер-постановщик – Рафаэль Тагиров, художник-постановщик – Софья Шахновская (г. Мурманск), хореограф – заслуженный деятель искусств РТ Салима Аминова, композитор - заслуженный деятель искусств РТ Азат Хусаинов, постановщик сценических боев – Марсель Зинатуллин.