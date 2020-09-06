Жительницу Пензы оштрафовали за рисунок конопли на носках

Девушка признала свою вину. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Фотография носков с изображением конопли стала причиной судебного разбирательства. Девушка выложила на своих страницах в соцсетях фотографии носков изображением листьев конопли, где они находились в открытом доступе. 5 февраля 2020 года их заметил сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД области.

В итоге дело дошло до суда. Дело рассматривалось в Ленинском районном суде города. Эксперты, изучая рисунок, признали, что изображение на носках действительно похоже на коноплю. Сама девушка призналась, что выкладывала фото в соцсетях. На данный момент, по ее словам, носки она выбросила.

Отмечается, что подсудимая полностью признала свою вину. В результате, ее приговорили к штрафу в размере 4 тысяч рублей. На сайте районного суда отмечается, что девушка не обжаловала решение суда.