Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 4 сентября 2020 года: заразились еще 98 человек

В области проведено 230 098 тестов на COVID-19, обследовано 215 553 человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 98 случаев заражения коронавирусом. Так, в регионе заболел уже 12 451 человек, 10 249 из которых уже выздоровели, а 111 - скончались.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Большинство заболевших приходится на Ульяновск (6 587). Остальные из Димитровграда (1 213), Карсунского района (488), Барышского района (445), Инзенского района (444), Ульяновского района (354), Мелекесского района (279), Новомалыклинского района (270), Цильнинского района (265), Николаевского района (261), Чердаклинского района (253), Сенгилеевского района (205), Майнского района (184), Тереньгульского района (174), Новоульяновска (172), Старомайнского района (165), Вешкаймского района (159), Новоспасского района (154), Кузоватовского района (89), Сурского района (81), Старокулаткинского района (78), Павловского района (57), Радищевского района (47) и Базаросызганского района (27).

По данным местного Роспотребнадзора в области проведено 230 098 тестов на COVID-19, обследовано 215 553 человека. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 2 807 пациента. Ранее с меднаблюдения было снято 28 905 человек.