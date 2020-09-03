"Зная твое доброе сердце - одна надежда на тебя": экс-капитан "Рубина" поверил мошенникам и лишился крупной суммы денег

В составе "Рубина" Семак дважды становился чемпионом России. Фото: Александр ГЛУЗ

Бывший футболист и капитан казанского "Рубина" Сергей Семак, который в настоящий момент является главным тренером санкт-петербургского "Зенита", стал жертвой мошенников. Об этом сообщила супруга Семака в своем инстаграме.

- Не так давно мои муж получил сообщение по What’s App от бывшего партнера по команде. Фотография приятеля на аватарке усыпила бдительность, номер телефона раздобыть несложно. Текст был такои : "Папа умирает от рака, все деньги уже потратил, зная твое доброе сердце - одна надежда на тебя". Сергеи перевел крупную сумму, абонент его заблокировал, - написала Анна Семак.

Напомним, что Семак выступал за "Рубин" с 2008 по 2010 годы. За это время он провел за команду 72 матча и забил в них 13 голов. Семак в составе "Рубина" дважды становился чемпионом России. В 2010 году он перешел в "Зенит". В 2013 году закончил карьеру футболиста и стал тренером. Работал в сборной России, а в 2016 году возглавил "Уфу". В 2018 году Семака назначили главным тренером "Зенита", с которым он выиграл два чемпионских титула подряд.