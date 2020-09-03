Губернатор Ульяновской области через суд добился извинений от депутата, который обозвал его

Фото: @morozov_si

Глава Ульяновской области Сергей Морозов был оскорблен плакатом, который во время заседания регионального заксобрания 29 сентября 2019 года вынес депутат Айрат Гибатдинов. На нем губернатор был изображен с усами как у Адольфа Гитлера. Кроме того, на ватмане было надписано «HER-губернатор. Гитлер не смог, губернатор Морозов смог?».

Именно обращение «HER» оскорбило главу области. Простить это Гибатдинову он не смог и подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в Заволжский районный суд Ульяновска.

Материальных требований губернатор не выдвинул, но хотел, чтобы перед ним извинились. И вот в среду, 2 сентября, суд удовлетворил иск Морозова в полном объеме.