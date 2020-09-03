«Прямо на глазах у него выросла огромная шишка»: Минтимер Шаймиев рассказал, как бросил в человека картошкой

Фото: пресс-служба Государственного советника Татарстана

Первый президент Татарстана, а ныне государственный советник республики Минтимер Шаймиев рассказал, что лишь раз в жизни поднял на человека руку. Это было еще на первом курсе института.

До начала занятий их с будущими однокурсниками отправили на сбор картофеля в Рыбно-Слободской район. «Городские» студенты, по словам Шаймиева, «выдергивали ботву, потом подгребали лопатой и делали вид, что, мол, картошка выкопана». Тогда будущий президент Татарстана сделал одному из них – Толе Марамыгину, замечание.

- А он мне говорит: «Что тебе надо, чаплашка?». Я никогда не поднимал руку на человека, так был увлечен учебой, что на игры времени не оставалось. Но здесь так разозлился! Взял в руку картофелину и запустил в него. Картошка была увесистой, а голова у Толи оказалась мягковата и прямо на глазах у него выросла огромная шишка, - вспоминает Шаймиев в интервью YouTube-проекту «ӘЛЕ...» театра имени Галиаскара Камала.

Шаймиев тогда подумал, что его исключат из института, но никто ему ни слова не сказал. А с Толей Марамыгиным они, по его словам, потом даже подружились.