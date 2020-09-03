Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 3 сентября 2020 года: заразились еще 94 человека

В области проведено 228 112 тестов на COVID-19, обследовано 213 662 человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 94 случая заражения коронавирусом. Так, в регионе заболели уже 12 353 человека, 9 952 из которых уже выздоровели, а 110 - скончались.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Большинство заболевших приходится на Ульяновск (6 540). Остальные из Димитровграда (1 193), Карсунского района (481), Барышского района (445), Инзенского района (444), Ульяновского района (347), Мелекесского района (272), Новомалыклинского района (270), Цильнинского района (265), Николаевского района (261), Чердаклинского района (253), Сенгилеевского района (205), Майнского района (184), Тереньгульского района (173), Новоульяновска (171), Старомайнского района (164), Вешкаймского района (155), Новоспасского района (154), Кузоватовского района (89), Сурского района (81), Старокулаткинского района (75), Павловского района (57), Радищевского района (47) и Базаросызганского района (27).

По данным местного Роспотребнадзора в области проведено 228 112 тестов на COVID-19, обследовано 213 662 человека. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 2 629 пациента. Ранее с меднаблюдения было снято 28 797 человек.