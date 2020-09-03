В Татарстане медалью наградили 7-летнего мальчика, спасшего ровесницу от нападения

Фото: СУ СКР Татарстана

Во время торжественной линейки в День Знаний - 1 сентября, в Чистополе сотрудники СУ СКР Татарстана наградили отважного первоклассника. Семилетний Радмир Галимов 28 июня спас свою ровесницу-подружку, на которую напал 42-летний местный житель. Мужчина, состоящий на учете у психиатра, накинулся на девочку и начал срывать с нее одежду. Радмир, рискуя своей жизнью, криком отвлек злоумышленника от подружки, привлек внимание взрослых. Благодаря этим действиям девочку спасли.

Вместе с медалью "Доблесть и отвага" первоклассник получил в подарок велосипед, о котором он так долго мечтал.

Фото: СУ СКР Татарстана

Отметим, что ведомственной наградой мальчика отметили по поручению руководства Следственного комитета России. СУ России, оценив по достоинству подвиг ребенка и за проявленный героизм.