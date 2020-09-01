Коронавирус в Чувашии, последние новости на 1 сентября 2020 года: для измерения температуры детей в школах установят целые комплексы

Фото: obrazov.cap.ru

По последней информации, в Чувашии было зафиксирован 31 новый случай заболевания коронавирусом. Всего же с начала пандемии в республике, по данным федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, было инфицировано 7 774 человека. Из них уже выздоровело 6 426, а 70 пациентов скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

В новом учебном году в школы Чувашии в рамках пилотного российского проекта «Утренний фильтр» поставят почти 500 интерактивных программно-аппаратных комплексов для скоростного измерения температуры учеников. Кроме этого, прибор будет еще и бесконтактно обрабатывать руки антисептиком, идентифицировать личность школьника и автоматически передавать информацию о состоянии его здоровья в электронный журнал.

97-ЛЕТНИЙ ПАЦИЕНТ

Тем временем в ковидном центре Алатырской ЦРБ врачи смогли вылечить от коронавируса 97-летнего участника Великой Отечественной войны. Стоит напомнить, что эта инфекция особенна опасна именно для пожилых людей. Среди них высокая вероятность летального исхода.

Ветеран поступил в больницу с температурой 38,5 в состоянии средней степени тяжести. Рентген показал, что у пациента двухсторонняя пневмония. Позже подтвердился и коронавирус.

В больнице отмечают, что болезнь протекала остро, мужчине нужна была кислородная поддержка, но даже в такой ситуации 97-летний ветеран не раскисал и даже пытался поддержать соседей по палате. Мужчину смогли вылечить и сейчас его готовят к выписке.

МАСКИ И УЧИТЕЛЯ

На очередном заседании городского оперштаба по борьбе с распространением коронавируса глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков решил обратится к руководству Роспотребнадзора Чувашии с просьбой смягчить санитарные требования к школьным учителям и воспитателям детсадов. Речь идет о ношении ими масок, которые должны меняться четыре раза в день, и перчаток (меняют два раза в день).

По подсчетам сити-менеджера таким образом на их покупку городу только в сентябре нужно около 12 миллионов рублей. Такая огромная сумма на средства индивидуальной защиты, по словам Ладыкова, не была предусмотрена в бюджете Чебоксар.

Поэтому он вышел с предложением соблюдать учителями и воспитателями масочно-перчаточного режима только в начале учебного года, а дальше по ситуации принять решение отменить его.