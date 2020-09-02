Денис Мантуров: Правительство России готово выделить 15 миллиардов рублей для промышленных проектов Чувашии

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Власти страны заинтересованы в реализации программ социально-экономического развития Республики Чувашия. На прошлой неделе столицу республики с рабочим визитом посетили министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров. Вместе с врио главы Чувашии Олегом Николаевым гости ознакомились с работой оборонно-промышленного комплекса региона, посетили одну из чебоксарских школ и обсудили конкретные проекты.

БОЛЬШЕ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ РЕГИОНА

Сначала делегация ознакомилась с процессом работ на производственных площадках завода «Элара» и его инвестиционными проектами в железнодорожной отрасли и области энергетики. Следующим объектом стал завод «Промтрактор», входящий в концерн «Тракторные заводы». Гости оценили производственные мощности предприятия - сборочные цеха сельскохозяйственной и промышленной техники, выпускаемой под брендами «Агромаш» и «ЧЕТРА».

По словам Дениса Мантурова, предприятия уже осуществили прогресс в развитии: завод «Элара» расширил линейку продукции в различных направлениях, в том числе транспортного машиностроения, а на концерне «Тракторные заводы» решили проблему по оздоровлению предприятия, модернизации и заказам. Теперь, считает чиновник, у концерна есть все шансы на подписание спецконтракта по производству тракторов малой мощности, которые так востребованы в сельском хозяйстве.

- Мы сегодня ознакомились с экспозицией по предприятиям, и в первую очередь электротехнического кластера, которые зарегистрировали и предоставили меры государственной поддержки через субсидию по кластерам. И сегодня видим эти результаты. Коллеги выпускают современную продукцию, востребованную не только у потребителя в России, но и за рубежом, - подчеркнул он значимость работ.

Кроме того, Мантуров добавил, что федеральный центр смягчил условия региону для получения субсидий.

- Фонд развития промышленности Чувашской Республики практически самый крупный в России. Объем его капитализации составляет 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, мы снизили планку средств, предоставляемых от регионального бюджета, до 10 процентов, то есть 90 процентов - это федеральное плечо. Это значит, что мы можем поддержать региональные проекты на 15 миллиардов рублей, - подчеркнул министр после осмотра экспозиции предприятий республики.

Он надеется, что такие меры позволят раскрыть потенциал обрабатывающей промышленности республики.

В свою очередь Олег Николаев отметил, что в рамках комплексной программы социально-экономического развития Чувашии на ближайшую пятилетку в разделе промышленности разработано 92 проекта. Так, Минпромторг России отобрал для поддержки 34 проекта. В настоящее время по 13 проектам уже подобраны формы поддержки, по остальным работа пока идет.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ШКОЛ

Еще одним объектом для посещения министра оказалась чебоксарская гимназия № 5. Правительственной делегации продемонстрировали проект «Утренний фильтр», который так актуален в период действия коронавирусной инфекции.

С начала учебного года чувашские школьники будут проходить на учебу через специальное оборудование по проверке самочувствия. Республика вместе с Псковской и Курганской областями попала в пилотный проект.

Уточняется, что оборудование на входе будет автоматически измерять температуру тела и распылять на руки обеззараживатель. Распознав личность учащегося, система будет передавать всю информацию о состоянии здоровья ученика в электронный журнал.

Пока оборудование установлено только в одной школе, но, по обещаниям Мантурова, в регион доставят 500 таких аппаратов, тем самым обеспечив ими все образовательные учреждения.

В свою очередь врио главы республики Олег Николаев подчеркнул, что рамках визита министру смогли представить и другие идеи, которые пока не вошли в отраслевые проекты, но находятся на стадии проработки.