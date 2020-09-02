Пожар в квартире многодетной семьи в Мордовии: погибли три ребенка

С места происшествия Фото: ГУ МЧС по РМ

Пожар в поселке Кемля Ичалковского района Мордовии произошел во вторник, 2 сентября, в 1.20. Горела квартира в доме №38 по улице Терешковой. О произошедшем пожарным сообщил соседи. Они также уточнили, что в этой квартире живут 62-летняя пенсионерка, ее дочь и четверо внуков - два мальчика и две девочки.

Из огня сумели спастись обе взрослые женщины, одна из них вынесла на руках младенца. Остальных троих детей вывести из горящей квартиры не удалось - они погибли.

Тела восьмилетнего мальчика и его семи- и шестилетних сестренок пожарные нашли уже после того, как потушили огонь.

- Причина пожара устанавливается, - сообщили в МЧС региона.

В самом доме было всего две квартиры. Жилое здание полностью выгорело.