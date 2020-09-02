Коронавирус в Татарстане, последние новости на 2 сентября 2020 года: очаги заражения были выявлены еще в 35 трудовых коллективах

Количество скончавшихся больных у местного Минздрава и федерального оперштаба по борьбе с COVID-19 все еще разнится. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро среды, 2 сентября, в Татарстане выявили 6 536 случаев коронавируса. По данным местного Минздрава 5 356 зараженных уже выздоровели, а 61 - скончался. При этом федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией называет немного другие цифры - те же 5 356 выздоровевших, но 34 скончавшихся. Под медицинских наблюдением остаются 850 граждан.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

С начала пандемии в республике провели 601 823 теста на COVID-19. Напомним, исследования проводятся в "Центре гигиены и эпидемиологии Татарстана" и 12 лабораториях государственных медорганизаций в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.

О СЛУЧАЯХ ЗАРАЖЕНИЯ

За последнюю неделю августа в Татарстане выявили 104 домашних очага заражения коронавирусом. С больными контактировали 358 близких человек.

Кроме того, случая заболевания были зафиксированы в 35 трудовых коллективах, где могли подхватить инфекцию еще 78 граждан. Такие цифры журналистам накануне назвала замруководителя местного Роспотребнадзора Любовь Авдонина.