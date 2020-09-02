Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 2 сентября 2020 года: заразились еще 95 человек

На данный момент в области проведено 225 893 теста на COVID-19, обследовано 211 509 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 92 случая заражения коронавирусом. Так, в регионе заболели уже 12 259 человек, 9 832 из которых уже выздоровели, а 101 - скончался.

Большинство заболевших приходится на Ульяновск (6 494). Остальные из Димитровграда (1 182), Карсунского района (477), Барышского района (443), Инзенского района (439), Ульяновского района (347), Мелекесского района (269), Новомалыклинского района (269), Цильнинского района (261), Николаевского района (256), Чердаклинского района (249), Сенгилеевского района (202), Майнского района (184), Тереньгульского района (173), Новоульяновска (171), Старомайнского района (161), Вешкаймского района (155), Новоспасского района (151), Кузоватовского района (89), Сурского района (81), Старокулаткинского района (75), Павловского района (57), Радищевского района (47) и Базаросызганского района (27).

По данным местного Роспотребнадзора в области проведено 225 893 теста на COVID-19, обследовано 211 509 человек. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 2 692 пациента. Ранее с меднаблюдения было снято 28 595 человек.