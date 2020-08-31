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"Еще один гонщик!": мать из Татарстана, посадившая 6-летнего сына за руль на скорости 130 км\ч, снова беременна

Ангелина Ахметшина, которую раньше звали Агина Алтынбаева, приговорена к уголовному штрафу, но платить его она не собирается
Ирина ЛесковаИрина ЛесковаИринаЛескова
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Скандальная многодетная мать из Набережных Челнов снова ждет сына.

Скандальная многодетная мать из Набережных Челнов снова ждет сына.

Фото: Из личного архива героя публикации

В Набережных Челнах вынесли приговор скандально известной многодетной матери, которую многие знают, как Агину Алтынбаеву. У женщины есть четыре сына и методы их воспитания давно уже набили оскомину для правоохранителей.

То многодетная мать разрешает 6-летнему сыну вести автомобиль на скорости, то сама рулит с младенцем на коленях. Ее дети попадают в аварии, просят деньги на воду, а сама она рвет протоколы, составленные на нее саму.

В период самоизоляции женщина даже порезала себе руку, когда ее задержали на улице без разрешения на выход. Ее много раз пытались привлечь к ответственности - административной или уголовной, но все закончилось скандалом - правоохранители не обратили внимание на то, что женщина уже сменила паспортные данные и теперь является Ангелиной Ахметшиной.

Но свои ошибки сотрудники полиции исправили и в итоге довели до суда историю Ангелины-Агины. Ее признали виновной по уголовным статьям "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для его жизни" и "Применение насилия в отношении представителя власти".

Многодетной матери припомнили эпизод, когда она 10 ноября 2019 года на федеральной трассе М-7 "Волга" - "Москва-Уфа" посадила за руль иномарки своего шестилетнего сына. Легковушка ехала со скоростью 130 км/час. Умением своего сына она похвасталась в соцсетях, выложив ролик.

А уже 23 ноября на нее в отделе полиции составили административные протоколы. Тогда Агина-Ангелина ударила сотрудницу полиции по руке и толкнула ее. После этого она устроили погром в кабинете - разбросала лежавшие в шкафу документы. Сотрудница полиции, к слову, попала в больницу.

- Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

В ответ на это решение Ангелина-Агина только пожала плечами, заявив "Комсомолке", что лично для ее семьи ничего не изменилось: "Как ездили дети за рулём, так и продолжают ездить! А штрафы я с роду не платила. С меня взять нечего официально!".

При этом выяснилось, что уже через два месяца женщина снова станет мамой - она ждет пятого ребенка. По словам Ангелины-Агины, это снова будет мальчик.

- Еще один гонщик! - смеется женщина.

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