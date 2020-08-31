В Казани врачи вытащили из носа женщины таракана

Во время томографии насекомое сначала приняли за предмет похожий на семечку. Фото: @gb18kzn

В ЛОР-отделение 18-горбольницы Казани обратилась 31-летняя жительница города. У нее было затруднено носовое дыхание, и после длительных осмотров и консультаций, проведения томографии стало понятно, что причиной заложенности носа и других недомоганий женщины стало инородное тело.

Врачи даже сначала недоумевали - мелкие предметы в нос засовывают себе несмышленые дети, а тут взрослый! Да и сама пациентка недоумевала - она и в мыслях не допускала, чтобы так рисковать своим здоровьем. Но откуда же в носу появился предмет, похожий на семечку?

Ответ дала операция, которую провели в больнице. Ее сделали под общим наркозом в отделении оториноларингологии ЦГКБ №18 Казани.

- Изначально, по снимку похоже было на семечку, однако интараоперационно выяснилось, что это насекомое. Срок давности нахождения инородного тела в носу неизвестен, - рассказал заведующий ЛОР-отделением Руслан Мухамадиев.

Насекомое похожее на таракана отправили на гистологию. Как оно попало в нос, по словам самой женщины, она не знает. Пациента лишь помнит, что заложенность носа ее начала беспокоить в ноябре 2019 года.

Сейчас женщина чувствует себя удовлетворительно. По словам врачей, не обратись она к врачам, не миновать серьезных проблем, вплоть до менингита.