Его коррупционный аппетит ограничен: жители марийского поселка Юрино хотят, чтобы их администрацию возглавил кот Барсик

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Жители поселка Юрино в Марий Эл составили в адрес президента России Владимира Путина необычную петицию. В ней они просят разрешить выдвинуть на должность главы местной администрации кота. Барсик, по их словам, не просто животное, а очень перспективный кандидат. Его “коррупционные аппетиты ограничиваются двумя куриными сосисками и одной говяжьей сарделькой (первого сорта)”.

- За последние двадцать лет ни республиканские, ни муниципальные власти не смогли реализовать минимально необходимые для жителей условия (больница, дом культуры, морг не в 200 км от посёлка, своевременный вывоз мусора), - жалуется автор обращения Елена Андреева.

Кот же уже “решил” ряд проблем. Так, в петиции утверждается, что он "приказал" жителям поселка меньше болеть, тогда и не нужны больницы. Морг, по "его словам", также подождет - без него люди будут меньше умирать.

- И проблема безработицы решена: "Нет работы – пусть отдыхают". Отсутствие дома культуры тоже может решить кот Барсик: "Пусть гуляют на улице или спят", - сказано в петиции.

Главным плюсом Барсика местные жители считают то, что он справится с проблемой фальсификации на выборах - у него же лапки.