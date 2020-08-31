В Казани отправили под арест мать, избивавшую сына за кражу планшета

Следствие инициировало процедуру изъятия ребенка у женщины. Фото: скриншот с видео

В Казани продолжается расследование уголовного дела по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Его фигурантом стала 33-летняя жительница Чистополя. В подъезде одной из многоэтажек на улице Фикрята Табеева в Советском районе Казани женщина избила своего 4-летнего сына. Расправу над ребенком засняла камера видеонаблюдения. Сейчас ранее судимая за кражу женщина арестована.

- Следствие инициировало процедуру изъятия ребенка у женщины, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Свою вину злоумышленница признала полностью.

Напомним, что ЧП произошло 28 августа. Мать кидала сына из стороны в сторону, швыряла его на пол и таскала за волосы. Мальчик сейчас находится в больнице на обследовании. Его навестила детский омбудсмен Гузель Удачина.

По словам же самой матери ребенка, в тот день она приехала в Казань к сожителю. И когда у него пропал планшет, женщина сразу начала распрашивать сына - мальчик часто играл с гаджетом, и в это время переставал слушаться. Это поведение злило мать, и она наказывала сына. После очередного запрета мальчик без спроса забрал гаджет и спрятал в соседнем подъезде. Когда сожитель снова не нашел планшета все вскрылось. Мать мальчика пошла с ним забирать гаджет. Но в подъезде не смогла сдержаться и отлупила сына.