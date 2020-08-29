"Теперь точно за своего примут": Накануне матча с "Тамбовом" Слуцкий заговорил по-татарски

Фото: ФК "Рубин".

30 августа "Рубин" в шестом туре чемпионата России по футболу примет "Тамбов". Этот матч специально перенесли на эту дату, чтобы приурочить к празднованию в Казани Дня города и Дня республики.

Однако настоящим сюрпризом стал призыв прийти на матч от главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого. Он позвал болельщиков на матч на татарском языке. Видео приглашения распространила клубная пресс-служба. На видео Слуцкий в национальном татарском костюме зовет фанатов на игру с "Тамбовом". Не обошлось и без конфуза. Слуцкий, видимо, пока еще не в совершенстве овладел языком Тукая и Джалиля и допускал ошибки.

Тем не менее, болельщики оценили обращение Слуцкого. Фанатам понравилось, что тренер, не проработав и года в команде уже пытается освоить татарский язык. "Теперь точно за своего примут", - написал один из фанатов под постом в соцсетях.

Напомним, что Слуцкий возглавил "Рубин" в декабре прошлого года. До этого он работал в волгоградской "Олимпии", элестинском "Уралане", "Москве", самарских "Крыльях Советов", ЦСКА, сборной России, английском "Халле" и голландском "Витессе".

В нынешнем чемпионате России "Рубин" пока идет в середине турнирной таблице. На счету казанцев 7 очков в 5 матчах. Отметим, что в последних двух играх "Рубин" победил. Сперва обыграл ЦСКА 2:1, а затем разгромил "Уфу" 3:0. Матч с "Тамбовом" состоится 30 августа. Начало в 18:00.